Dona do Extrabom abre 285 vagas de emprego no ES

Rede de supermercado abre vagas para profissionais Crédito: Divulgação

Quem está à procura de emprego deve preparar o currículo. O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, está com 285 vagas de emprego abertas na Grande Vitória.

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Açougueiro

Auxiliar de serviços gerais

Cozinheiro

Auxiliar de produção

Atendente de lanchonete

Embalador

Fiscal de loja

Motorista

Operador de logística

Operador de frios e laticínios

Padeiro

Operador de caixa

Repositor de depósito.

Além disso, a empresa tem postos para pessoas com deficiência e estágio de nível médio, com idade mínima de 16 anos.

Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham mais de 18 anos, sendo desejável ensino fundamental ou médio completo, além de ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Nem todas as funções exigem experiência.