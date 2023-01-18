Dona do Extrabom abre 285 vagas de emprego no ES

Quem está à procura de emprego deve preparar o currículo. O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, está com 285 vagas de emprego abertas na Grande Vitória.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- Açougueiro
- Auxiliar de serviços gerais
- Cozinheiro
- Auxiliar de produção
- Atendente de lanchonete
- Embalador
- Fiscal de loja
- Motorista
- Operador de logística
- Operador de frios e laticínios
- Padeiro
- Operador de caixa
- Repositor de depósito.
Além disso, a empresa tem postos para pessoas com deficiência e estágio de nível médio, com idade mínima de 16 anos.
Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham mais de 18 anos, sendo desejável ensino fundamental ou médio completo, além de ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Nem todas as funções exigem experiência.
Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com na seção Trabalhe Conosco. As lojas não aceitam a entrega de currículo presencialmente. Os profissionais vão atuar em lojas localizadas nas cidades de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.