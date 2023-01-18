Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vários cargos

Dona do Extrabom abre 285 vagas de emprego no ES

Postos são destinados a candidatos maiores de 18 anos, sendo desejável ensino fundamental ou médio completo, além de ter disponibilidade para trabalhar fins de semana e feriados
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 jan 2023 às 11:27

Publicado em 18 de Janeiro de 2023 às 11:27

Rede de supermercado abre vagas para profissionais
Rede de supermercado abre vagas para profissionais Crédito: Divulgação
Quem está à procura de emprego deve preparar o currículo. O Grupo Coutinho, dono das marcas Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, está com 285 vagas de emprego abertas na Grande Vitória.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Açougueiro
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Cozinheiro
  • Auxiliar de produção
  • Atendente de lanchonete
  • Embalador
  • Fiscal de loja
  • Motorista
  • Operador de logística
  • Operador de frios e laticínios
  • Padeiro
  • Operador de caixa
  • Repositor de depósito. 
Além disso, a empresa tem postos para pessoas com deficiência e estágio de nível médio, com idade mínima de 16 anos.
Podem participar do processo seletivo candidatos que tenham mais de 18 anos, sendo desejável ensino fundamental ou médio completo, além de ter disponibilidade para trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Nem todas as funções exigem experiência.
Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.grupocoutinho.com na seção Trabalhe Conosco. As lojas não aceitam a entrega de currículo presencialmente. Os profissionais vão atuar em lojas localizadas nas cidades de Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.

LEIA MAIS 

2.182 vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Gigante atacadista vai abrir 1ª unidade no ES e criar 800 vagas de emprego

Saiba os melhores dias e horários para buscar emprego na internet

Como fazer currículo pelo celular e aumentar as chances de emprego

8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) espírito santo Extrabom
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados