2.182 vagas de emprego e estágio abertas nos Sines do ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Divulgação

A semana começa com 2.182 vagas de emprego e estágio abertas nos Sines e nas Agências do Trabalhador do Espírito Santo. Há postos de trabalho para profissionais de todos os níveis de escolaridade.

As oportunidades são para camareira, frentista, auxiliar de serviços gerais, eletricista industrial, analista de laboratório, consultor comercial, motorista, recepcionista, telemarketing, atendente de delivery, auxiliar de produção, assistente de vendas, estoquista, operador industrial, entre outras chances.

Na Grande Vitória, os candidatos devem procurar a Agência do Trabalhador de Cariacica (700 vagas), além dos sines de Vila velha (192), Serra (424), Vitória (110) e Cariacica (286).

Há ainda chances nas unidades de Anchieta (41), Aracruz (282) e Linhares (101) e o Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu (46).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas todos os dias e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 192

192 Açougueiro (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Analista fiscal - economista (1)

Atendente de clínica médica (1)

Atendente de lojas (2)

Atendente de padaria (5)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (3)

Auxiliar de logística (70)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Caldeireiro instalador (2)

Consultor de vendas (4)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Estoquista (2)

Frentista (1)

Gerente de operações de transportes (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (1)

Motorista carreteiro (1)

Operador de caixa (2)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira (3)

Pedreiro (4)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (11)

Promotor de vendas (5)

Psicólogo hospitalar (1)

Recepcionista atendente (1)

Recepcionista auxiliar de secretária (2)

Repositor - em supermercados (10)

Secretária(o) executiva(o) (1)

Serralheiro (1)

Subgerente de loja (operações comerciais) (1)

Supervisor de operações logísticas (11)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de comércio varejista (6)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor interno (1)

Vistoriador de risco de auto (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 700

700 Administrativo de obra (1)

Agente de limpeza (1)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão e armazém (7)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serviços gerais (5)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (2)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Amarrador cnh B (1)

Analista administrativo (1)

Analista de contas a pagar e receber (1)

Analista fiscal (1)

Analista laboratório (1)

Apontador de obras (1)

Armador (2)

Armador de ferragens (2)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de estoque jr. (50)

Assistente de vendas (1)

Assistente operacional (2)

Atendente (2)

Atendente de delivery (2)

Atendente/balconista (3)

Atendimento ao cliente externo (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (2)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (30)

Auxiliar de serviços gerais -ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (13)

Auxiliar de setor fiscal/administrativo (1)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (4)

Caldeireiro (10)

Camareira (10)

Carga e descarga (20)

Carpinteiro (2)

Carpinteiro (9)

Carregador (8)

Conferente (2)

Consultor comercial (3)

Consultor de vendas (60)

Controlador inspeção (1)

Coordenador de contrato (1)

Costureira industrial (2)

Cozinheira (2)

Cozinheiro(a) (1)

Doméstica (3)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção (1)

Eletricista industrial (2)

Embalador (1)

Encarregado de montagem (6)

Estofador (1)

Estoquista (20)

Fiscal de loja (7)

Frentista (2)

Gerente comercial (1)

Gerente de rh (1)

Gerente geral (1)

Inspetor de qualidade (1)

Inspetor de qualidade (aderência) (1)

Lustrador (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (2)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Merendeira (25)

Motoboy (1)

Motorista (5)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh D (14)

Motorista instrutor (1)

Motorista parqueador cnh b (1)

Motorista truck (2)

Oficial pleno (1)

Operador de caixa (1)

Operador de guilhotina e dobradeira cnc (1)

Operador de pdi (1)

Operador de ponte rolante (4)

Operador industrial (5)

Pedreiro (3)

Pintor (5)

Pintor automotivo (1)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Projetista (2)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (7)

Recuperador de crédito (2)

Sac (1)

Saladeira (2)

Serralheiro (1)

Soldador (13)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico eletromecânico (1)

Técnico mecânico (2)

Telemarketing (5)

Vendedor (1)

Vendedor externo (15)

Vendedor interno (5)

Vendedora (1)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (10)

Amarrador cnh B (3)

Assistente de departamento pessoal (1)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo e financeiro (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar logístico (2)

Carpinteiro (5)

Enfermeiro (6)

Merendeira (25)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Recepcionista (3)

Técnico de enfermagem (6)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 424

424 Açougueiro (9)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de carga e descarga pcd (5)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Ajudante de obras (30)

Analista administrativo (1)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Armador de ferros (7)

Atendente de padaria (2)

Atendente do setor de frios (7)

Auxiliar administrativo pcd (10)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque pcd (20)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de logística pcd (2)

Auxiliar de padeiro (2)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (10)

Carpinteiro (12)

Confeiteiro (1)

Conferente (6)

Consultor administrativo (1)

Consultor comercial (40)

Consultor de vendas (16)

Cozinheiro geral (1)

Dedetizador (2)

Desenhista técnico (2)

Desenhista gráfico - designer gráfico (3)

Editor de texto e imagem (1)

Eletricista de instalação industriais (1)

Eletricista de instalações (2)

Eletricista (1)

Embalador a mão pcd (10)

Embalador pcd (11)

Embalador (16)

Encarregado de obras (2)

Engenheiro de produção (2)

Estilista de moda (3)

Gerente operacional (líder) (2)

Gesseiro (3)

Jardineiro (2)

Líder de andaimes (2)

Marceneiro (1)

Mecânico (4)

Mecânico a diesel (1)

Mecânico montador (10)

Montador - instalador de toldos (1)

Montador de estruturas metálicas (8)

Montador de móveis de madeira (2)

Montador - ajudante de instalador de toldos (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista de caminhão (2)

Motorista entregador (20)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de caixa (1)

Operador de carregadeira (1)

Operador de empilhadeira (7)

Operador de inspeção de qualidade (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador eletromecânico (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro oficial (4)

Pintor de obras (5)

Projetista (2)

Repositor de mercadorias (6)

Repositor de mercadorias pcd (5)

Serralheiro (4)

Técnico de refrigeração - instalação (2)

Técnico mecânico - máquinas (10)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (7)

Vendedor pracista (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 110

110 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de cozinha (6)

Ajudante de obras (19)pcd (1)

Analista de marketing (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de mecânico de autos (3)

Auxiliar financeiro (1)

Babá (1)

Camareira de hotel (8)

Carpinteiro (2)

Conferente de carga e descarga (2)

Controlador de qualidade (3)

Controlador de serviços de produção (1)

Copeiro (5)

Cozinheiro de restaurante (2)

Cozinheiro geral (6)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (3)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro civil (1)

Inspetor de qualidade (6)

Jardineiro (1)

Lavador de automóveis (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóvel (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaimes (cenários) (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Operador de instalação de ar-condicionado (1)

Operador de telemarketing ativo (1)

Pedreiro (14)

Saladeiro (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 286

286 Ajudante de carga e descarga (92)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Ajudante de obras (5)

Arrematadeira (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente de farmácia (2)

Auxiliar financeiro (1)

Carpinteiro (9)

Confeiteiro (1)

Eletricista de veículos (1)

Instalador de linha de comunicação (1)

Lustrador de madeira (1)

Marceneiro (2)

Mecânico diesel (1)

Montador de estruturas (5)

Motorista carreteiro (3)

Operador de máquinas (2)

Passadeira (1)

Pedreiro (60)

Pintor de paredes (45)

Recuperador de crédito (41)

Técnico de rede (1)

Vendedor porta a porta (4)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 41

41 Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção industrial (12)

Caixa de loja (2)

Controller - contador (1)

Copeiro (1)

Operador de máquinas (3)

Operador de munck (1)

Operador rotativo (10)

Vendedor consórcio (4)

Vendedor interno (4)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 282

282 Agente de microcrédito (1)

Ajudante de reflorestamento (20)

Analista contábil (1)

Artífice (1)

Atendente de produção (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar contábil (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Auxiliar de sushiman (1)

Auxiliar marinheiro de convés (1)

Caldeireiro (4)

Consultor de vendas (1)

Cozinheiro (1)

Doméstica/cuidadora (1)

Empregada doméstica (1)

Engenheiro de processos naval (1)

Engenheiro de projeto de arquitetura e segurança naval (1)

Garçom (1)

Gerente de loja (1)

Lixador (4)

Maçariqueiro (4)

Mecânico (2)

Médico do trabalho (1)

Mergulhador (4)

Mestre de obras (1)

Montador de andaimes (40)

Montador de móveis (3)

Operador de equipamento retroescavadeira (2)

Operador de equipamento escavadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (1)

Pedreiro (10)

Pintor industrial (70)

Pintor letrista (15)

Professor de inglês (1)

Soldador (1)

Técnico de qualidade (1)

Vendedor interno e externo (500

Zelador (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 101

101 Agente de microcrédito (1)

Armador oficial (2)

Atendente / caixa (1)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar linha de produção (5)

Auxiliar logística (5)

Auxiliar técnico de radares (1)

Balconista (2)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (2)

Conferente (3)

Coordenador de caixa e cobrança (1)

Coordenador de estoque (1)

Eletricista (3)

Encarregado de armazém (1)

Entregador (3)

Estagiário de qualidade (1)

Estoquista (1)

Garçonete (3)

Instalador de painel (2)

Líder de produção (1)

Mecânico manutenção de empilhadeiras (1)

Mecânica de refrigeração (1)

Mecânico de pesados (2)

Motorista de basculante (1)

Motorista de distribuição (2)

Operador de ete/eta (1)

Operador de máquinas (4)

Pedreiro (2)

Publicitário júnior (1)

Servente de obras (6)

Supervisor de pcp (1)

Sushiman (3)

Técnico de manutenção predial (1)

Técnico de campo (1)

Vendedor / atendente (2)

Vendedor externo (11)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.