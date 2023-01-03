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Oportunidades

Caixa Econômica Federal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.000

Chances são para estudantes de nível médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas no período de 16 de janeiro a 24 de fevereiro
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jan 2023 às 11:04

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 11:04

Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica em Jucutuquara para retirada do benefício do Governo Federal.
Caixa Econômica Federal seleciona novos estagiários Crédito: Vitor Jubini
Boa oportunidade para quem quer começar o ano com estágio. A Caixa Econômica Federal lançou edital do processo seletivo simplificado para contratar novos estagiários em 2023. A seleção, organizada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes de nível médio, técnico e superior.
As chances são para os seguintes estágios:
  • Assistente de projetos sociais: pedagogia, psicologia, serviços sociais, ciências sociais, ciências políticas;
  • Ensino superior: direito, arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia agronomia/agrícola, engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações;
  • Nível médio/técnico: ensino médio regular e EJA, técnico em administração, técnico em comércio, técnico em contabilidade, técnico em finanças, técnico em logística, técnico em marketing, técnico em recursos humanos, técnico em secretariado, técnico em seguros, técnico em serviços públicos, técnico em vendas, técnico em segurança do trabalho.
As oportunidades foram distribuídas por todo o país, inclusive para o Espírito Santo.
Para participar, os interessados precisam estar regularmente matriculados e com frequência efetiva no ensino médio regular, ensino médio EJA, técnico e superior, ter idade mínima de 16 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não ter ter feito estágio por dois anos ou mais na Caixa, entre outros requisitos.
Os selecionados vão atuar em cargas horárias de 20 a 25 horas semanais, e receberão bolsa-auxílio entre R$ 400 e R$ 1.000, além de auxílio-transporte no valor de R$ 130.
As inscrições poderão ser feitas de 16 de janeiro até as 12h do dia 24 de fevereiro, no site do CIEE.
A seleção será feita por meio de prova on-line para todos os candidatos, que deverá ficar disponível assim que for realizada a inscrição, e entrevista para os estudantes de nível superior.
O processo seletivo será válido até 5 de novembro de 2023, a partir da homologação do resultado final, podendo ser renovado a critério da Caixa.

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