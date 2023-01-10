Mais de 300 vagas de estágio abertas com bolsas de R$ 2,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever a uma oportunidade de estágio no Espírito Santo. A oferta é de 395 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil.
Para participar, basta fazer cadastro nos sites das empresas de recrutamento de estudantes ou enviar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento de cada instituição.
Confira as vagas
Super Estágio
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
- Vagas: 163
- Ensino médio: todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Edificações
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Eletroeletrônica
- Técnico em Logística
- Pedagogia
- Marketing
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Educação Física
- Direito
- Farmácia
- Ciências Econômicas (Ou Economia)
- Educação Física (bacharelado)
- Administração de Empresas
- Educação Física (Licenciatura)
- Marketing -Publicidade
- Gestão de Recursos Humanos
- Sistemas de Informação
- Ciências da Computação
- Tecnologia em Informação
- Engenharia Elétrica
- Tecnologia da Informação (bacharelado)
- Engenharia da Computação
- Licenciatura em Pedagogia
- Comunicação Social - Marketing
- Marketing Digital
- Tecnologia de Redes de Computadores
- Comunicação em Mídias Digitais
- Gestão de Marketing
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Letras – Português/Inglês
- Logística
IEL-ES
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Bolsas: variam de R$ 650 a R$ 1.212
- Vagas: 39
- Administração
- Engenharia de Produção
- Publicidade e Propaganda
- Marketing
- Ciências Contábeis
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Logística
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Portos.
CIEE-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
- Vagas: 144
- Administração (30)
- Ciências Contábeis (15)
- Ciências Econômicas (3)
- Pedagogia (5)
- Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (3)
- Gastronomia / Tecnologia em Gastronomia (1)
- Educação Física / Educação Física - Bacharelado (2)
- Ciências Biológicas / Ciências Biológicas - Licenciatura (1)
- Farmácia (3)
- Fisioterapia (2)
- Direito (4)
- Arquitetura e Urbanismo (2)
- Engenharia Química (1)
- Engenharia Civil (4)
- Engenharia de Produção (2)
- Comunicação Social - Jornalismo (1)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing / Design (10)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (10)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (10)
- Ensino Médio / EJA (6)
- Técnico em Logística (3)
- Técnico em Administração (10)
- Técnico em Enfermagem (2)
- Técnico em Estradas (1)
- Técnico em Geoprocessamento (1)
- Técnico em Química (2)
- Técnico em Informática (1)
- Técnico em Eletrotécnica (4)
- Técnico em Edificações (3)
- Técnico em Mecânica (2)
Grupo Educavix
Como se candidatar: o candidato deve Para se candidatar, basta mandar o currículo para [email protected], com o número da vaga desejada.
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.000
- Vagas: 49
- Ensino Médio
- Pedagogia
- Jornalismo
- Enfermagem
- Arquitetura
- Tecnologia da Informação
- Administração
- Marketing
- Social Media
- Direito
- Ciências Contábeis
- Enfermagem