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Jovens talentos

Mais de 300 vagas de estágio abertas com bolsas de R$ 2,2 mil

Oportunidades estão disponíveis em empresas de recrutamento de estudantes de níveis médio, técnico e superior; veja as vagas e como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jan 2023 às 14:59

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 14:59

Oportunidades de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior.
Oportunidades para estudantes ingressarem no mercado de trabalho Crédito: Getty images
Estudantes de níveis médio, técnico e superior que querem ingressar no mercado de trabalho podem se inscrever a uma oportunidade de estágio no Espírito Santo. A oferta é de 395 vagas com bolsas que podem chegar a R$ 2,2 mil.
Para participar, basta fazer cadastro nos sites das empresas de recrutamento de estudantes ou enviar o currículo por e-mail, conforme a forma de atendimento de cada instituição.

Confira as vagas

Super Estágio

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.superestagios.com.br.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 2,2 mil.
  • Vagas: 163 
  • Ensino médio: todas as séries
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Eletroeletrônica
  • Técnico em Logística
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Educação Física
  • Direito
  • Farmácia
  • Ciências Econômicas (Ou Economia)
  • Educação Física (bacharelado)
  • Administração de Empresas
  • Educação Física (Licenciatura)
  • Marketing -Publicidade
  • Gestão de Recursos Humanos
  • Sistemas de Informação
  • Ciências da Computação
  • Tecnologia em Informação
  • Engenharia Elétrica
  • Tecnologia da Informação (bacharelado)
  • Engenharia da Computação
  • Licenciatura em Pedagogia
  • Comunicação Social - Marketing
  • Marketing Digital
  • Tecnologia de Redes de Computadores
  • Comunicação em Mídias Digitais
  • Gestão de Marketing
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Letras – Português/Inglês
  • Logística

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es.
Bolsas: variam de R$ 650 a R$ 1.212
  • Vagas: 39
  • Administração
  • Engenharia de Produção
  • Publicidade e Propaganda
  • Marketing
  • Ciências Contábeis
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Segurança do Trabalho 
  • Técnico em Portos. 

CIEE-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br.
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200
  • Vagas: 144
  • Administração (30)
  • Ciências Contábeis (15)
  • Ciências Econômicas (3)
  • Pedagogia (5)
  • Recursos Humanos / Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (3)
  • Gastronomia / Tecnologia em Gastronomia (1)
  • Educação Física / Educação Física - Bacharelado (2)
  • Ciências Biológicas / Ciências Biológicas - Licenciatura (1)
  • Farmácia (3)
  • Fisioterapia (2)
  • Direito (4)
  • Arquitetura e Urbanismo (2)
  • Engenharia Química (1)
  • Engenharia Civil (4)
  • Engenharia de Produção (2)
  • Comunicação Social - Jornalismo (1)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia em Marketing / Design (10)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (10)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (10)
  • Ensino Médio /  EJA (6)
  • Técnico em Logística (3)
  • Técnico em Administração (10)
  • Técnico em Enfermagem (2)
  • Técnico em Estradas (1)
  • Técnico em Geoprocessamento (1)
  • Técnico em Química (2)
  • Técnico em Informática (1)
  • Técnico em Eletrotécnica (4)
  • Técnico em Edificações (3)
  • Técnico em Mecânica (2)

Grupo Educavix

Como se candidatar: o candidato deve Para se candidatar, basta mandar o currículo para [email protected], com o número da vaga desejada.
Bolsas: variam de R$ 550 a R$ 1.000
  • Vagas: 49
  • Ensino Médio
  • Pedagogia
  • Jornalismo
  • Enfermagem
  • Arquitetura
  • Tecnologia da Informação
  • Administração
  • Marketing
  • Social Media
  • Direito
  • Ciências Contábeis
  • Enfermagem

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