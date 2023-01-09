Sines oferecem 2.303 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 2.303 vagas de emprego e estágio abertas nesta segunda-feira (9). Os postos de trabalho são destinados a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades para trabalhar com carteira assinada são para cargos de auxiliar de produção, servente de obras, separador de mercadoria, auxiliar de logística, carpinteiro, ajudante de carga e descarga, recuperador de crédito, operador industrial, cozinheira, vendedora, controlador de inspeção, engenheiro civil, agente de limpeza, entre outras funções. Também há chances para pessoas com deficiência.

A Grande Vitória reúne o maior volume de vagas, 1.552 ao todo. Os profissionais devem procurar os Sines de Vila Velha (177), Cariacica (222), Serra (465), Vitória (107), além da Agência do Trabalhador de Cariacica (581).

As demais estão disponíveis nas unidades de Anchieta (22), Aracruz (299), Colatina (20), Cachoeiro de Itapemirim (109), Linhares (115) e São Mateus (145). Oportunidades ainda no Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu (41).

É bom lembrar que as vagas são atualizadas todos os dias e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 169

169 Açougueiro (1)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (3)

Analista fiscal (economista) (1)

Atendente de clínica médica (1)

Atendente de lojas (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar administrativo - estágio (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza (20)

Auxiliar de linha de produção (8)

Auxiliar de logística (70)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Caldeireiro instalador (2)

Carpinteiro (3)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (1)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de obras (1)

Estoquista (1)

Gerente de operações de transportes (1)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos (1)

Motorista de caminhão (2)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de rompedor (3)

Padeiro (1)

Pedreiro (4)

Pintor industrial (1)

Psicólogo hospitalar (1)

Recepcionista atendente (1)

Repositor - em supermercados (7)

Serralheiro (1)

Soldador (1)

Supervisor de operações logísticas (11)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (1)

Vendedor comércio varejista (6)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 581

581 Administrativo de obra (1)

Administrativo/almoxarifado (1)

Agente de limpeza (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de motorista (4)

Ajudante de padeiro (3)

Ajudante de serviços gerais (2)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (3)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Amarrador cnh B (1)

Analista administrativo (1)

Analista de contas a pagar e receber (1)

Analista fiscal (1)

Analista laboratório (1)

Apontador de obras (1)

Armador (2)

Armador de ferragens (2)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de estoque jr. (50)

Assistente operacional (2)

Atendente (3)

Atendente/balconista (3)

Atendente/vendedor (1)

Atendimento ao cliente externo (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de carga e descarga (3)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de instalação de energia fotovoltaica (5)

Auxiliar de lavador de peças (1)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de obras (3)

Auxiliar de produção (35)

Auxiliar de serviços gerais - ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (6)

Auxiliar de setor fiscal/administrativo (1)

Auxiliar setor fiscal (1)

Balconista (4)

Caixa (2)

Caldeireiro (10)

Carpinteiro (11)

Carregador (8)

Conferente (2)

Consultor comercial (1)

Consultor de vendas (60)

Controlador inspeção (1)

Coordenador de contrato (1)

Costureira industrial (2)

Cozinheira (2)

Cozinheiro(a) (1)

Doméstica (1)

Eletricista automotivo (2)

Eletricista de manutenção (1)

Embalador (1)

Encarregado de montagem (6)

Engenheiro civil (2)

Estofador (1)

Estoquista (20)

Fiscal de loja (7)

Gerente comercial (1)

Gerente de loja (1)

Gerente de rh (1)

Gerente geral (1)

Inspetor de qualidade - aderência (1)

Inspetor de qualidade (1)

Lavador automotivo (1)

Lustrador (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de manutenção industrial (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (6)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Merendeira (25)

Motoboy (1)

Motorista (1)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E(1)

Motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh D (10)

Motorista instrutor (2)

Motorista parqueador cnh B (1)

Motorista truck (2)

Oficial pleno (1)

Operador de caixa (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de guilhotina e dobradeira cnc (1)

Operador de pdi (1)

Operador de ponte rolante (4)

Operador industrial (5)

Pedreiro (5)

Pedreiro polivalente (1)

Pintor (5)

Pintor automotivo (1)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Porteiro (2)

Projetista (2)

Promotor vendedor (5)

Recepcionista (4)

Recuperador de crédito (1)

Sac (1)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Soldador (13)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de edificações (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico eletromecânico (1)

Técnico em eletrotécnica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor (1)

Vendedor externo (10)

Vendedor interno (5)

Vendedora (1)

Vidraceiro (1)

Vigia (1)

Vagas para pessoas com deficiência

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar administrativo (15)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (1)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de transportes (3)

Auxiliar logístico (2)

Enfermeiro (6)

Merendeira (25)

Técnico de enfermagem (6)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 465

465 Açougueiro (11)

Ajudante de carga e descarga pcd (5)

Ajudante de cozinha (7)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serralheiro (1)

Analista administrativo (3)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Armador de ferros (5)

Armazenista (15)

Assistente de vendas (1)

Atendente de mesa - garçonete (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (10)

Auxiliar contabilidade - área contábil (5)

Auxiliar de corte (4)

Auxiliar de estoque pcd (10)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (5)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar técnico de refrigeração (1)

Borracheiro (2)

Caldeireiro (11)

Confeiteiro (1)

Consultor administrativo (1)

Consultor comercial (40)

Consultor de vendas (22)

Coordenador de obras - de contratos (1)

Coordenador de rh (1)

Cortador de roupas (4)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro(a) (1)

Desenhista mecânico (2)

Desenhista técnico (2)

Desenhista gráfico - designer gráfico (3)

Desinsetizador (1)

Embalador pcd (5)

Encarregado de montagem (6)

Engenheiro de produção (2)

Estilista de moda (3)

Jovem aprendiz em técnico mecânico (10)

Líder comercial de vendas - consultor de vendas (1)

Líder de andaimes (2)

Manobrista (3)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (10)

Mecânico (64)

Mecânico montador (10)

Montador de andaime (2)

Montador de estruturas metálicas (8)

Montador de móveis de madeira (2)

Motorista (2)

Motorista carreteiro (10)

Motorista entregador (20)

Operador de carregadeira (1)

Padeiro (7)

Pedreiro (5)

Pintor de pistola (3)

Projetista (2)

Repositor de mercadorias (7)

Repositor de mercadorias pcd (5)

Serralheiro de alumínio (1)

Serralheiro (1)

Soldador (51)

Técnico em manutenção mecatrônica (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico orçamentista (2)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (6)

Vendedor pracista (3)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 107

107 Açougueiro (2)

Ajudante de obras (1

Analista de marketing (2)

Assistente administrativo (2)

Atendente de telemarketing (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Auxiliar administrativo (4)

Auxiliar de cozinha (5)

Auxiliar de estoque (20)

Auxiliar de mecânico de autos (3)

Babá (1)

Bombeiro hidráulico (5)

Carpinteiro (2)

Conferente de carga e descarga (2)

Conferente de logística (3)

Controlador de qualidade (3)

Controlador de serviços de produção (1)

Cozinheiro de restaurante (3)

Cozinheiro geral (1)

Eletricista (1)

Eletricista bobinador (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Eletrotécnico (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (3)

Encarregado de manutenção (1)

Encarregado de obras (1)

Estoquista (2)

Inspetor de qualidade (6)

Jardineiro (1)

Lavador de carros (2)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de automóvel (3)

Motofretista (2)

Operador de instalação de ar-condicionado (1)

Padeiro (1)

Pedreiro de acabamento (5)

Recepcionista atendente (1)

Representante técnico de vendas (2)

Saladeiro (2)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (3)

Vendedor de informações comerciais (1)

Vendedor interno (1)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 222

222 Açougueiro (4)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Armador de ferragens (2)

Arrematadeira (1)

Assistente de vendas (2)

Atendente de farmácia (2)

Auxiliar de armazenamento pcd (1)

Auxiliar de logística (15)

Auxiliar de mecânico diesel (1)

Auxiliar de operação (2)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Carpinteiro (9)

Confeiteiro (1)

Eletricista de veículos (1)

Instalador de linha de comunicação (1)

Lustrador de madeira (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico diesel (1)

Motorista carreteiro (3)

Motorista de caminhão (5)

Operador de máquinas (2)

Passadeira (1)

Pedreiro (60)

Pintor de paredes (45)

Recuperador de crédito (41)

Técnico de rede (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 22

22 Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Auxiliar de manutenção industrial (12)

Caixa de loja (2)

Motorista entregador (1)

Operador de munck (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (4)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 299

299 Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de obras (3)

Analista ambiental (2)

Armador de ferragens (2)

Atendente de padaria (3)

Atendente de produção (2)

Auxiliar de departamento fiscal (1)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (10)

Auxiliar de produção (2)

Auxiliar de sushiman (1)

Auxiliar técnico em cabeamento (1)

Caldeireiro (4)

Cozinheiro (1)

Cuidador (1)

Encanador escalador (4)

Encarregado de pintura (13)

Engenheiro de projeto de arquitetura e segurança naval (1)

Entregador (1)

Garçom (1)

Gerente de loja (1)

Lavador de veículos (1)

Lixador (10)

Maçariqueiro (4)

Mecânico (2)

Mecânico e instalador de ar condicionado split (1)

Médico do trabalho (1)

Mergulhador (4)

Montador de andaimes (40)

Operador de equipamento retroescavadeira (2)

Operador de equipamento escavadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (10 vagas

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (1)

Pedreiro (10)

Pintor industrial (70)

Pintor letrista (15)

Rigger sinaleiro (8)

Servente de obras (6)

Supervisor de mergulho (1)

Técnico de qualidade (1)

Técnico em meio ambiente (2)

Vendedor interno e externo (50)

Zelador (1)

Balcão de oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 41

41 Administração (1)

Atendente (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Açougueiro aprendiz (1)

Barbeiro (1)

Consultor técnico de campo (1)

Chapeiro (1)

Copeira (1)

Cozinheira (3)

Eletromecânica (1)

Eletricista automotivo (1)

Garçom (1)

Marceneiro (1)

Montador de andaime (5)

Motoboy (1)

Oleiro (1)

Operador de caixa (1)

Produção (5)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Vendedor (2)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 20

20 Empregada doméstica (1)

Lavador de carro (1)

Motorista de caminhão (5)

Movimentador de mercadoria (10)

Zelador (3)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 109

109 Ajudante de operador pórtico (1)

Ajudante de operador de multifios (1)

Ajudante de envelopador (1)

Ajudante de carga e descarga (10)

Auxiliar de linha de produção (71)

Auxiliar de carregamento (1)

Costureira na reparação de roupas (3)

Classificador (1)

Envelopador (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante (1)

Operador de pórtico (1)

Oficial de manutenção pcd (1)

Pedreiro (10)

Preparador de mistura abrasiva (1)

Torneiro mecânico (1)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 115

115 Armador (4)

Armador oficial (2)

Assistente de logística (5)

Auxiliar de departamento contábil (1)

Auxiliar de eletricista (4)

Auxiliar de expedição (3)

Auxiliar de jardinagem (1)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de produção (14)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar logística (5)

Auxiliar técnico de radares (1)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (6)

Carpinteiro (8)

Coordenador de caixa e cobrança (1)

Coordenador de estoque (1)

Eletricista (5)

Encarregado de armazém (1)

Entregador (3)

Estagiário de qualidade (1)

Estoquista (1)

Garçonete (7)

Instalador de painel (2)

Lavador de carro (1)

Líder de produção (1)

Mecânico manutenção de empilhadeiras (1)

Mecânica de refrigeração (1)

Mecânico de pesados (2)

Motorista de distribuição (2)

Operador de ete/eta (1)

Operador de máquinas (4)

Pedreiro (2)

Porteiro (1)

Publicitário júnior (1)

Separador de mercadoria (5)

Servente de obras (6)

Supervisor de pcp (1)

Sushiman (3)

Técnico em mecânica automotiva (1)

Técnico de campo (1)

Vendedor / atendente (2)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (1)

Vidraceiro (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.