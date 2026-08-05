AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Atitude irresponsável, diz Lula após revogação de visto de embaixadora pelos EUA
Crise diplomática

Atitude irresponsável, diz Lula após revogação de visto de embaixadora pelos EUA

Presidente criticou a medida adotada pelo governo de Donald Trump contra a embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 14:56

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

05 ago 2026 às 14:56

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como atitude irresponsável e impensada a revogação do visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luiza Ribeiro Viotti, anunciada nessa terça-feira (4) pelo governo de Donald Trump.

O país norte-americano justificou a medida pela demora do Brasil na resposta à concessão de aprovação diplomática do indicado do governo de Donald Trump a assumir a embaixada dos EUA no Brasil.

O governo brasileiro rebateu as alegações, afirmando serem falsas.

“Ele [Trump] então tomou a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair [dos Estados Unidos] e vier pra cá, vai ter que tirar o visto outra vez. Uma atitude irresponsável, impensada, para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática. Desnecessário”, disse Lula.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula disse não aceitar qualquer tentativa de interferência estrangeira nas eleições Paulo Pinto/Agência Brasil

A declaração foi feita durante entrevista conjunta ao Meteoro Brasil e ao podcast Os Três Elementos nesta quarta-feira (5).

“Os Estados Unidos não dão importância pra embaixador no Brasil. Faz um ano e meio que ele [Trump] está no poder e não mandou pra cá. Aí, tentou mandar e acha que a gente tem a obrigação de fazer a data que eles querem. Não é correto, não é possível. Queremos ser tratados com respeito”, completou.

Em sua fala, Lula voltou a afirmar que não vai aceitar qualquer tentativa de interferência estrangeira nas eleições de outubro.

“O Brasil não só está preparado como vai enfrentar qualquer pessoa de fora que queira interferir no nosso processo eleitoral”.

Veja Também 

PL anuncia Alfredo Gaspar como vice-presidente do candidato Flávio Bolsonaro, nesta quarta-feira (5), em Brasília/DF.

Escolha de vice de Flávio pega integrantes da campanha de surpresa e desagrada aliados

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Atitude irresponsável, diz Lula após revogação de visto de embaixadora pelos EUA

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro

Genial/Quaest: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 39% a 30% no 1º turno e 44% a 39% no 2º turno

 

 

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luiz Inácio Lula da Silva Lula Política Diplomacia Estados Unidos Donald Trump
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção brasileira
Ancelotti começa planejamento para Copa 2030 de olho na seleção sub-20
Imagem de destaque
Dia dos Pais: descubra o presente perfeito para cada signo
Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi
Paz no trânsito também para calçadas e calçadões

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados