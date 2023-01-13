AGU abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,6 mil

Vagas de estágio na AGU Crédito: Pixabay

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários. As oportunidades são destinadas a estudantes do Ensino Médio, Superior e também de pós-graduação em Direito. As bolsas podem chegar a R$ 1,6 mil.

As chances estão distribuídas por dois editais. No primeiro, as vagas são voltadas para candidatos que sejam formados em Direito e que queiram realizar o curso de Pós-graduação lato sensu a distância “Funções Institucionais da Advocacia-Geral da União”, promovido pela Escola da Advocacia-Geral da União. Para eles, as inscrições poderão ser feitas até 2 de fevereiro de 2023.

O valor da bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.665,22, com carga horária de 30 horas semanais, a serem cumpridas e supervisionadas a distância no âmbito de equipes virtuais vinculadas a órgãos da AGU. Os selecionados também receberão R$ 10 por dia estagiado, que será devido apenas na hipótese de efetivo deslocamento para instalações do órgão.

O segundo edital conta com vagas para estudantes de níveis superior e médio. Para o Espírito Santo, há chances para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Informática, Direito e Nível Médio.

As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 694,36 para estagiários de Ensino Médio e R$ 787,98 a R$ 1.125,69 para candidatos do Ensino Superior, variando de acordo com a carga horária. O atendimento para estes candidatos vai até 28 de fevereiro de 2023.

Os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva on-line, que será composta por questões de português, conhecimentos gerais e específicos. Ao término da inscrição, o candidato estará apto a responder a prova.