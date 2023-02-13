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Trem da ferrovia Vitória a Minas volta a circular por todo o trajeto

Em janeiro, houve mudanças na circulação do trem em função das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2023 às 14:55

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 14:55

Viagens de trem entre Cariacica e Belo Horizonte são retomadas
Viagens de trem entre Cariacica e Belo Horizonte são retomadas Crédito: Vale
O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas retomou a circulação em todo o trajeto, nos dois sentidos, nesta segunda-feira (13), inclusive no trecho entre Itabira e Nova Era, ambos em Minas Gerais.
Em janeiro deste ano, houve mudanças na circulação do trem por conta das fortes chuvas que atingiram o território mineiro.
As viagens estavam ocorrendo em trajeto parcial — entre os municípios de Timóteo (MG) e Cariacica (ES) — enquanto eram resolvidos os problemas causados pelas fortes chuvas em Minas Gerais, de forma a garantir a segurança dos passageiros e empregados.
Os passageiros podem obter mais informações sobre reembolso ou troca de bilhetes por meio do canal de atendimento 0800 285 7000.
Trem da ferrovia Vitória a Minas volta a circular por todo o trajeto

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