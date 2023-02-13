O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória a Minas retomou a circulação em todo o trajeto, nos dois sentidos, nesta segunda-feira (13), inclusive no trecho entre Itabira e Nova Era, ambos em Minas Gerais.
As viagens estavam ocorrendo em trajeto parcial — entre os municípios de Timóteo (MG) e Cariacica (ES) — enquanto eram resolvidos os problemas causados pelas fortes chuvas em Minas Gerais, de forma a garantir a segurança dos passageiros e empregados.
Os passageiros podem obter mais informações sobre reembolso ou troca de bilhetes por meio do canal de atendimento 0800 285 7000.
Trem da ferrovia Vitória a Minas volta a circular por todo o trajeto