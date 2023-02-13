O que se sabe sobre homens mortos dentro de carro em posto de Cachoeiro

Homens mortos são achados dentro de carro em posto de Cachoeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Civil investiga a causa da morte de dois homens, na tarde de sábado (11), dentro de um carro estacionado em um posto de combustíveis no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo.

Os primos Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, e Franz Schubert Simão Cândido, 46 anos, são do distrito de Córrego dos Monos, interior da cidade. Franz era dono de uma marmoraria e Ricardo atuava como lavrador. Os corpos foram sepultados no domingo (12).

Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, ainda é aguardado o resultado dos exames que vão apontar o que levou os primos à morte. A previsão é de que o laudo seja concluído em 30 dias.

O carro onde os primos estavam, segundo familiares, pertencia a Franz. O veículo, de acordo com o delegado, passou por perícia e foi entregue à família da vítima.

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O caso

No dia do fato, segundo registro da Polícia Militar , quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou ao local, os dois homens já estavam fora do carro, no chão na frente da loja de conveniência. A equipe de socorro confirmou que um dos homens estava morto. Na segunda vítima houve tentativa de reanimação, mas sem sucesso.

Uma das funcionárias da loja de conveniência contou que chegou ao local às 14h e foi informada por uma colega de trabalho que o veículo com as vítimas estacionou por volta de meio-dia e que os homens não saíram do carro.