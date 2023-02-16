Dengue: morte de idosa é investigada em Linhares

A morte de uma idosa de 85 anos está sendo investigada pela Vigilância Epidemiológica de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ela recebeu o diagnóstico de dengue, estava internada em um hospital particular da cidade e faleceu na quarta-feira (15). O repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, teve acesso ao laudo médico, que atesta o óbito dela e aponta a contaminação pela doença.
A mulher era moradora do bairro Juparanã, onde há registro de mais casos de pessoas com dengue. Em nota, a Prefeitura de Linhares ressaltou que monitora os quintais de casas nas proximidades e realiza trabalhos constantes de combate à doença junto à população.
Apenas neste ano, o município registrou 934 notificações de pessoas infectadas pelo vírus. Ao todo, 492 tiveram confirmação da doença e outros 300 ainda estão sob investigação. Em comparação, ao longo de todo o ano passado, foram cerca de 400 notificações e 146 casos confirmados.
Além da morte da idosa de 85 anos, um óbito é investigado em São Mateus, também no Norte do Estado. No município, já foram contabilizadas 236 notificações sobre a doença, das quais 16 casos foram confirmados e outros 113 estão sob análise.
O Espírito Santo já teve duas mortes por dengue confirmadas neste ano e 18,9 mil pessoas contaminadas somente nos primeiros 45 dias de 2023. No ano passado inteiro, foram 21 mil casos confirmados da doença. Já em 2021, foram 15 mil diagnósticos do tipo. Ou seja, há uma crescente no Estado.