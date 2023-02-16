Polícia prende suspeito de matar jovem em lanchonete na Serra

Segundo a Polícia Civil , o detido confessou ser o autor do disparo que matou o operador de máquinas. Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio e encaminhado ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). No entanto, as investigações apontaram ser um assassinato motivado por ciúmes.

"A dinâmica do crime nos estranhou. Os funcionários não ouviram o anúncio do assalto e foi muito rápido. O laudo cadavérico também indicou ser um caso de homicídio: o tiro foi atrás da orelha, característico de execução" Gianno Trindade - Delegado da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio

Chefe da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), o delegado Gianno Trindade explicou que o suspeito ainda frequentava a casa da ex-companheira por causa do filho do casal. Em uma dessas visitas, ele aproveitou que ela estava dormindo e usou o dedo dela para desbloquear o celular – descobrindo a conversa da mulher com Marcos Paulo.

Marcos Paulo Venturin, de 26 anos, foi morto ao reagir a um assalto na Serra Crédito: Acervo familiar

Tomado pela fúria, ele comprou um chip novo e passou a conversar com o jovem, se passando por uma mulher. "Ele, então, desenvolve um relacionamento virtual com a vítima, chegando a marcar alguns encontros, mas que não ocorreram porque o autor do crime não apareceu", relatou Gianno.

Em um desses encontros, o suspeito foi até o local marcado, mas não se apresentou. Ele aproveitou a oportunidade para seguir e descobrir onde o jovem morava. Já no dia do crime, ele chegou a ir na rua da casa de Marcos Paulo, com intenção de executá-lo ali mesmo, mas ficou com medo.

"Ele fica conversando com a vítima do lado de fora. Quando ela vai embora, ele a segue até a lanchonete, onde fica aguardando o momento para praticar o crime. Ele nos relata que não teve coragem de cometer o crime na rua da residência porque não sabia como fugir por Vila Nova de Colares", disse o delegado.

Por meio das imagens de videomonitoramento de uma praça em frente à lanchonete onde a vítima foi morta, a Polícia Civil visualizou o suspeito, que ficou parado no local por cerca de 20 minutos até cometer o assassinato. Na ocasião, ele usou um raio-x para ocultar a placa da moto.

"É o primeiro caso passional que pego com tantos detalhes peculiares que demonstram a fúria e os ciúmes do autor. Além de frieza e premeditação" Gianno Trindade - Delegado da Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio

Após o assassinato, o suspeito pegou o celular da vítima e fugiu. Depois, ele insere o chip que era usado por Marcos Paulo no próprio celular e passa a conversar com a ex-mulher, se passando pelo jovem. O atirador foi encontrado na casa dos pais. Segundo a PC, ele não tinha passagens por crimes anteriores. O nome dele não foi divulgado.

Morto em lanchonete: relembre crime

Conforme informações divulgadas na ocasião pela Polícia Militar , a vítima teria se assustado e feito um movimento brusco – momento em que o criminoso efetuou o disparo e fugiu. Quem estava no local também disse que ele usava um capacete e utilizou uma motocicleta para fugir.

A mulher que estava com Marcos no momento do crime relatou que aquele era o primeiro encontro com o rapaz e que os dois decidiram se encontrar na lanchonete, comer alguma coisa e se conhecerem melhor após terem trocado mensagens por meio de um aplicativo de relacionamento.