Acusado de matar casal a tiros e pedradas na Serra é preso em Portugal

O último suspeito de envolvimento na morte de um casal em janeiro de 2022, no bairro Balneário Carapebus, na Serra
, foi preso na sexta-feira (10). Marlon Henrique Gonçalves de Oliveira, de 33 anos, estava foragido desde então na cidade de Quarteria, em Portugal, e acabou localizado após esforços da Polícia Civil do Espírito Santo
junto com forças de segurança internacionais.
"Após um trabalho intenso de investigação, [a polícia] conseguiu levantar o endereço em que o foragido da Justiça encontrava-se homiziado em Portugal. Diante disso, mantivemos contato com a 3ª Vara Criminal do Júri da Serra e da Polícia Federal, que solicitaram a inclusão do foragido em alerta internacional de difusão vermelha", explicou o delegado.
A ação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra contou com o apoio da Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária de Portugal, além da Interpol.
Com a prisão de Marlon, somado aos outros cinco suspeitos do crime que já haviam sido presos, todos os seis acusados pelo crime foram identificados, localizados e presos. Sandi Mori também informou que os acusados já são réus em ação penal e se encontram à disposição da Justiça.
"Logo após o crime, iniciamos a investigação e chegamos à autoria dos seis indivíduos que participaram do crime. Representamos pelas prisões deles, e o primeiro a ser preso foi o Carlos André Costa Pimenta, também conhecido como 'Satangozo'. Ele foi preso no dia 30 de março, no município de Pedro Canário, em uma operação conjunta da DHPP-Serra e da polícia Militar", disse Sandi Mori.
No mês seguinte, em 14 de abril, foram presos, em Balneário Carapebus, Tainara, conhecida por "Diaba" e também o João Paulo Américo dos Santos. No dia 18, no mesmo bairro, Floriano dos Santos Silva Neto, conhecido por" Netão", que naquela época chefiava o tráfico de drogas na região da Rua da Acácia, também acabou detido.
"Na sequência, no dia 9 de maio, foi preso o Carlos Henrique de Souza. Os seis indivíduos foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, e também por associação criminosa. Eles também já são réus que corre na 3ª Vara criminal da Serra", pontuou o titular da DHPP.
Com vários tiros e pedradas, um casal foi brutalmente assassinado na madrugada do dia 30 de janeiro de 2022, no balneário de Carapebus, na Serra. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os dois estavam voltando para a casa a pé, quando foram surpreendidos pelos criminosos, que chegaram ao local em um carro, já realizando os disparos.
Depois de acertada pelos tiros, a mulher levou pedradas e chegou a ficar com o rosto desfigurado. Em seguida, os suspeitos foram atrás do homem, que tentava fugir, e o mataram da mesma forma. Segundo a apuração da reportagem no local com parentes, o casal havia se mudado há dois meses e tinha filhos.