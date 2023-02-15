À esquerda, o lanterneiro Asclepiades; e à direita, a dona de casa Lais. No centro, fotos do corpo de ambos Crédito: Reprodução | Diony Silva | Montagem A Gazeta

O último suspeito de envolvimento na morte de um casal em janeiro de 2022, no bairro Balneário Carapebus, na Serra , foi preso na sexta-feira (10). Marlon Henrique Gonçalves de Oliveira, de 33 anos, estava foragido desde então na cidade de Quarteria, em Portugal, e acabou localizado após esforços da Polícia Civil do Espírito Santo junto com forças de segurança internacionais.

"Após um trabalho intenso de investigação, [a polícia] conseguiu levantar o endereço em que o foragido da Justiça encontrava-se homiziado em Portugal. Diante disso, mantivemos contato com a 3ª Vara Criminal do Júri da Serra e da Polícia Federal, que solicitaram a inclusão do foragido em alerta internacional de difusão vermelha", explicou o delegado.

Your browser does not support the audio element. Acusado de matar casal a tiros e pedradas na Serra é preso em Portugal

Marlon Henrique Gonçalves de Oliveira encontra-se foragido. Ele também foi indiciado pelo duplo homicídio Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A ação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra contou com o apoio da Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária de Portugal, além da Interpol.

Com a prisão de Marlon, somado aos outros cinco suspeitos do crime que já haviam sido presos, todos os seis acusados pelo crime foram identificados, localizados e presos. Sandi Mori também informou que os acusados já são réus em ação penal e se encontram à disposição da Justiça.

Os outros presos

"Logo após o crime, iniciamos a investigação e chegamos à autoria dos seis indivíduos que participaram do crime. Representamos pelas prisões deles, e o primeiro a ser preso foi o Carlos André Costa Pimenta, também conhecido como 'Satangozo'. Ele foi preso no dia 30 de março, no município de Pedro Canário, em uma operação conjunta da DHPP-Serra e da polícia Militar", disse Sandi Mori.

Carlos Henrique, João Paulo, Taynara, Floriano dos Santos e Carlos André, respectivamente, foram presos pela morte do casal Ascleípades e Laís, na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil

No mês seguinte, em 14 de abril, foram presos, em Balneário Carapebus, Tainara, conhecida por "Diaba" e também o João Paulo Américo dos Santos. No dia 18, no mesmo bairro, Floriano dos Santos Silva Neto, conhecido por" Netão", que naquela época chefiava o tráfico de drogas na região da Rua da Acácia, também acabou detido.

Envolvidos no duplo homicídio - Floriano dos Santos Silva Neto (Netão), 22 anos - preso (18/04/2022) - Taynara Faria de Souza (Diaba), 24 anos - presa (14/04/2022) - Carlos Henrique de Souza de Jesus, 23 anos (Péla) - preso (9/05/2022) - Carlos André Costa Pimenta (Satangozo), 20 anos, preso (30/03/2022) - João Paulo Américo dos Santos, 18 anos, preso (14/04/2022) - Marlon Henrique Gonçalves de Oliveira, 33 anos - preso (10/02/2023)

"Na sequência, no dia 9 de maio, foi preso o Carlos Henrique de Souza. Os seis indivíduos foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, e também por associação criminosa. Eles também já são réus que corre na 3ª Vara criminal da Serra", pontuou o titular da DHPP.

Relembre o caso

Com vários tiros e pedradas, um casal foi brutalmente assassinado na madrugada do dia 30 de janeiro de 2022, no balneário de Carapebus, na Serra. De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, os dois estavam voltando para a casa a pé, quando foram surpreendidos pelos criminosos, que chegaram ao local em um carro, já realizando os disparos.