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Procurados pela polícia

Oito detentos fogem de penitenciária do Xuri, em Vila Velha

De acordo com a Secretaria de Justiça, a Corregedoria da pasta acompanha o caso e uma apuração deve investigar as circunstâncias da fuga
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

16 fev 2023 às 10:58

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 10:58

Penitenciária no Complexo de Xuri
Oito detentos fugiram de penitenciária no Complexo de Xuri Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria de Estado da Justiça informou que oito detentos fugiram da Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, no complexo de Xuri. A ausência deles foi percebida durante a madrugada desta quinta-feira (16), quando houve a contagem dos internos nas galerias. A fuga teria acontecido pela abertura de ventilação da cela onde os detentos estavam alojados. De acordo com a secretaria, a Corregedoria da pasta acompanha o caso e uma apuração deve investigar as circunstâncias da fuga.
Seis dos oito detentos que fugiram cumpriam pena ou são acusados de homicídio (artigo 121). Entre eles há também indicação de tráfico de drogas (artigo 33) e furto e roubo (artigo 157).
O fato foi imediatamente comunicado ao Ciodes e às autoridades competentes, segundo a Sejus. Policiais penais atuam na região do complexo tentando capturar os foragidos.
Foram divulgadas apenas as iniciais dos detentos, sem nome completo.

Os foragidos são, segundo a Sejus:

A. B. - Está no sistema desde dezembro de 2013, pelos crimes nos artigos 33; 35; 121 e 157 do CP. Também no artigo 16 da Lei 10.826/03.

G. C. de S. D. - Está no sistema desde novembro de 2014, pelos crimes nos Artigos 121 do CP e 14 da Lei 10.826/03

H. F. B. - Está no sistema desde de julho de 2020, pelo crime no artigo 33 do CP.

J. P. dos S. - Está no sistema desde novembro de 2016, pelo crimes nos artigos 157, 151 e 121 do CP. Também nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 

J. C. D. S. - Está no sistema desde dezembro de 2015, pelo crime no artigo 121 do CP. 

M. S. F. - Está no sistema desde março de 2016, pelos crimes nos artigos 33, 121 do CP. Também no artigo 44 da Lei 9605/98. 

W. F. G. - Está no sistema desde julho de 2017, pelos crimes nos artigos 33, 157, 121 do CP.

W. S. da C. - Está no sistema desde fevereiro de 2016, pelos crimes nos artigos 16 da Lei 10.826/03 e 33 do CP.

A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A Gazeta para mais informações sobre a fuga e as buscas pelos oito detentos.  Em nota, informou apenas que as as guarnições da região foram mobilizadas para patrulhamento no local e adjacências, além de abordagens.
A Polícia Civil também foi procurada, mas não houve retorno. O texto será atualizado assim que uma resposta for enviada. 

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