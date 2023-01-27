ES chega a quase 6 mil casos de dengue, após 3ª semana de aumento

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya Crédito: Divulgação

Na primeira semana do ano, foram 1.568 notificações, um número maior do que o registrado na anterior, ainda em dezembro. Entre 8 e 14 de janeiro, os casos de dengue subiram ainda mais: 2.045. Na terceira semana, houve um novo aumento: 2.263 notificações. O total de 5.915 casos notificados reúne os dados de todas as cidades do Espírito Santo, entre 1 e 21 de janeiro, conforme a última atualização, divulgada nessa quinta-feira (26).

Dengue: novo aumento de casos no ES Crédito: Reprodução | Sesa

O novo crescimento nos números da dengue levou o Estado a uma incidência média de casos, subindo o grau de preocupação e atingindo uma taxa de 147,18 casos por 100 mil habitantes. Como A Gazeta mostrou, até o último domingo (22), a incidência era considerada baixa, com 88,9 casos por 100 mil habitantes.

De acordo com o Ministério da Saúde , uma incidência alta significa mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Segundo a pasta, a taxa é um importante indicador de alerta e ajuda a orientar ações de combate à dengue.

A taxa é calculada levando em consideração todos os municípios do Estado. Apesar da incidência média geral, algumas cidades do Espírito Santo contabilizam números muito acima: Castelo , por exemplo, tem uma incidência, acumulada nas últimas quatro semanas, de 5.088 casos por 100 mil habitantes.

Cinco cidades do ES com incidência alta de casos:

Castelo - 5.088,86

São Roque do Canaã - 3.204,43

Vila Valério - 895,07

Piúma - 644,14

Santa Teresa - 613,28

Colatina e Outras 17 cidades capixabas estão com classificação de incidência média de casos. Entre elas, está Vitória Serra . O restante dos municípios têm incidência baixa, ou seja, com até 100 casos por 100 mil habitantes.

ES confirmou uma morte em decorrência da dengue

Prefeito da cidade, João Paulo Nali informou que funcionários de diversas secretarias estão em mutirão pelas ruas, atuando na prevenção contra a dengue. Além disso, no início do mês, foi utilizado, mais de uma vez, o carro fumacê em todos os bairros. Segundo ele, no momento, não há pessoas internadas com a doença no município.

Medidas para proteger da dengue