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ES chega a quase 6 mil casos de dengue, após 3ª semana de aumento

Números colocaram o Espírito Santo em um cenário de alerta, ainda na primeira semana de 2023; uma pessoa morreu por causa da doença neste ano no Estado
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 jan 2023 às 09:26

Publicado em 27 de Janeiro de 2023 às 09:26

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya
Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, vírus zika e chikungunya Crédito: Divulgação
Espírito Santo registrou aumento de casos de dengue pela terceira semana consecutiva, segundo boletim emitido pela Secretaria de Estado da Saúde. Nas três primeiras semanas do ano, foram 5.915 casos notificados, uma média de 281 por dia. Os números colocam o Estado em um cenário de alerta e, uma pessoa já morreu por causa da doença, em território capixaba, neste ano. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)oito óbitos estão em investigação.
Na primeira semana do ano, foram 1.568 notificações, um número maior do que o registrado na anterior, ainda em dezembro. Entre 8 e 14 de janeiro, os casos de dengue subiram ainda mais: 2.045. Na terceira semana, houve um novo aumento: 2.263 notificações. O total de 5.915 casos notificados reúne os dados de todas as cidades do Espírito Santo, entre 1 e 21 de janeiro, conforme a última atualização, divulgada nessa quinta-feira (26).
Dengue: novo aumento de casos no ES
Dengue: novo aumento de casos no ES Crédito: Reprodução | Sesa
O novo crescimento nos números da dengue levou o Estado a uma incidência média de casos, subindo o grau de preocupação e atingindo uma taxa de 147,18 casos por 100 mil habitantes. Como A Gazeta mostrou, até o último domingo (22), a incidência era considerada baixa, com 88,9 casos por 100 mil habitantes.
De acordo com o Ministério da Saúde, uma incidência alta significa mais de 300 casos por 100 mil habitantes. Segundo a pasta, a taxa é um importante indicador de alerta e ajuda a orientar ações de combate à dengue.
A taxa é calculada levando em consideração todos os municípios do Estado. Apesar da incidência média geral, algumas cidades do Espírito Santo contabilizam números muito acima: Castelo, por exemplo, tem uma incidência, acumulada nas últimas quatro semanas, de 5.088 casos por 100 mil habitantes.
Cinco cidades do ES com incidência alta de casos:
  • Castelo - 5.088,86
  • São Roque do Canaã - 3.204,43
  • Vila Valério - 895,07
  • Piúma - 644,14
  • Santa Teresa - 613,28
Outras 17 cidades capixabas estão com classificação de incidência média de casos. Entre elas, está VitóriaColatina e Serra. O restante dos municípios têm incidência baixa, ou seja, com até 100 casos por 100 mil habitantes.

ES confirmou uma morte em decorrência da dengue

O município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, teve a primeira morte causada por dengue neste ano no Estado. Segundo a prefeitura local, a vítima foi uma mulher de 77 anos, que possuía comorbidades e morreu no dia 9 de janeiro.
Prefeito da cidade, João Paulo Nali informou que funcionários de diversas secretarias estão em mutirão pelas ruas, atuando na prevenção contra a dengue. Além disso, no início do mês, foi utilizado, mais de uma vez, o carro fumacê em todos os bairros. Segundo ele, no momento, não há pessoas internadas com a doença no município.
Medidas para proteger da dengue
  • Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
  • Tirar água dos pratos de plantas;
  • Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
  • Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
  • Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
  • Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

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