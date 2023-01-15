Família que morreu em acidente na BR 101 visitaria parentes na Bahia

O acidente envolveu uma carreta carregada com toras de eucalipto e um Chevrolet Vectra. No veículo de passeio estavam o motorista, Marcos Souza Santos, de 36 anos, e a esposa dele, Edinalva dos Santos Costa, 36 anos, além de quatro filhos do casal.

A tia de Marcos, a dona de casa Elisângela Ferreira de Jesus, de 45 anos, mora em Linhares. Ela disse que o sobrinho morava e trabalhava como pedreiro em Macaé, no Rio de Janeiro. Ele e a família seguiam para Argolo para visitar os parentes de Edinalva.

"A família está toda abalada. Minha irmã me ligou desesperada, chorando bastante quando soube. Ninguém nunca espera que uma tragédia dessa aconteça na família" Elisângela Ferreira de Jesus - Tia do motorista

Família que morreu em acidente na BR, em Sooretama, ia para Bahia Crédito: Acervo pessoal

Câmera registra acidente

Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão registrada às 6h03. As imagens mostram que o veículo carregado com toras de eucalipto seguia sentido Sul em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h.

Ao perceber que o Chevrolet Vectra invadiu a contramão, o monitor da câmera indica que o motorista do caminhão reduz a velocidade, mas não consegue impedir a batida.

A repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, esteve no local do acidente e apurou que entre as vítimas, quatro eram crianças com idades entre 1 ano e 10 anos. Todas estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu as crianças que estavam no banco de trás.

As vítimas identificadas:





Marcos Souza Santos - 36 anos (pai)

Edinalva dos Santos Costa - 36 anos (mãe)

João Victor dos Santos Costa Souza - 10 anos

Juan Pedro dos Santos Souza - 7 anos

Débora vitória Santos Souza - 4 anos

Maria Luiza Santos - 1 ano e 4 meses

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel. Pelas características, a PRF trabalha com as hipóteses do condutor do veículo ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito e, assim, invadiu a contramão.

A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi parcialmente liberada em sistema de pare e siga. Às 12h40, a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos. O motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos.

Por meio de nota a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Bombeiros, Samu foram deslocados ao local.

O carro onde estava a família ficou completamente destruído e seis pessoas morreram Crédito: Divulgação/PRF

O que dizem as empresas

O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano. Por nota, a JSL lamentou o ocorrido.

"Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na manhã de hoje (15) na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento.

Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito, e com os demais feridos envolvidos na colisão.

A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.

Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.