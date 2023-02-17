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Servidores públicos

Quem são as vítimas do acidente na BR 101 em Conceição da Barra

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas no acidente que ocorreu na manhã desta sexta-feira (17). Todos os ocupantes do veículo trabalhavam para a Prefeitura de Conceição da Barra
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 fev 2023 às 17:45

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 17:45

O secretário de administração municipal, Anderson Kleber da Silva; o assessor do prefeito, Carlos João Linhares; e o pintor que prestava serviços ao município, Gabriel Amaral, não resistiram aos ferimentos e morreram.
Acidente deixou três mortos e dois feridos na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17) Crédito: Redes sociais
Três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). O carro em que estavam as vítimas, todas servidores da Prefeitura de Conceição da Barra, perdeu o controle e capotou durante uma ultrapassagem.
O secretário de administração municipal, Anderson Kleber da Silva; o assessor do prefeito, Carlos João Linhares; e o pintor que prestava serviços ao município, Gabriel Amaral, não resistiram aos ferimentos e morreram.
Carlos morreu no local, já Anderson e Gabriel chegaram a receber atendimento, mas não resistiram e morreram a caminho do hospital.
Por nota, a Prefeitura lamentou a morte dos servidores. “Neste momento de imensa tristeza, a Secretaria Municipal de Educação (SEME) presta condolências e os mais sinceros pêsames aos familiares e amigos”, afirma.
Outros dois servidore, um homem e uma mulher, ficaram feridos no acidente. O secretário de saúde do município, Daniel Orestes Bissoli, informou que eles foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em estado estável, e não correm risco de morte.

Pelo acostamento

Imagens impressionantes flagraram o momento do acidente. No vídeo, registrado por um veículo que seguia atrás, é possível ver que o carro tenta ultrapassar um ônibus, que já está fazendo uma ultrapassagem, e parece descontrolado.
"Com a dupla ultrapassagem, o condutor do automóvel tentou usar o acostamento da contramão, mas perdeu o controle da direção, atingiu o coletivo e capotou", informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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