Jovem invade casa e morre após lutar com motoboy em Cariacica

Um jovem de 24 anos morreu após invadir uma casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, na madrugada desta quinta-feira (9). O suspeito chegou a lutar com um motoboy de 19 anos, que acordou com a invasão. Na residência também estavam duas crianças: uma de 12 anos e outra de apenas dois anos. Os envolvidos não tiveram a identidade divulgada.
Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, exames ainda vão apontar a causa da morte. Entre as possibilidades estão o golpe sofrido durante o embate com o jovem e overdose. Segundo testemunhas, o suspeito estava bastante alterado, e a namorada afirmou que ele usava drogas.
Em entrevista concedida nesta manhã à reportagem, o motoboy disse que estava com os dois primos e que esqueceu a porta da cozinha destrancada. Antes da luta entre eles e um vizinho que tentou ajudar, o suspeito falava frases "desconexas", segundo a vítima.
"Por volta das 3h30, eu acordei com um vulto passando na sala. Perguntei quem era e ele pediu para eu não deixar ele sair e trancar as portas, porque iriam matá-lo"
Após uma tentativa de diálogo na sala, o suspeito correu e se trancou no banheiro da casa. "Foi nessa hora que chamei o meu vizinho e arrombamos a porta. Demos um 'mata-leão' (golpe no pescoço) e ele desmaiou. Apesar de tudo, tentamos reanimá-lo, mas não conseguimos", contou.
De acordo com a Polícia Militar, o vizinho do motoboy teve a mão mordida. "De acordo com eles, o suspeito estava descontrolado e chegou a ser imobilizado. Contudo, notaram que ele não estava mais consciente e o largaram. O indivíduo não acordou, e o vizinho fez massagem cardíaca, acionando o Samu (192)."
Ainda segundo a corporação, a namorada do invasor contou que ele estava muito alterado, devido ao uso de cocaína. "Ele saiu correndo de casa, pulando muros, até que ela o perdeu de vista. Ela disse que saiu a procura do namorado pelas ruas do bairro e se deparou com o indivíduo no chão da cozinha de uma residência."
O jovem de 24 anos teve a morte confirmada no imóvel, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O nome do suspeito não foi divulgado. O caso é tratado como "encontro de cadáver".
A Polícia Civil informou que "o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Os conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante. O procedimento foi encaminhado para ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta".