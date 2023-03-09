Jovem invade casa e morre após lutar com motoboy em Cariacica

Invasão com morte aconteceu na madrugada desta quinta-feira (9), no bairro Santa Bárbara, em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes

Um jovem de 24 anos morreu após invadir uma casa no bairro Santa Bárbara, em Cariacica , na madrugada desta quinta-feira (9). O suspeito chegou a lutar com um motoboy de 19 anos, que acordou com a invasão. Na residência também estavam duas crianças: uma de 12 anos e outra de apenas dois anos. Os envolvidos não tiveram a identidade divulgada.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, exames ainda vão apontar a causa da morte. Entre as possibilidades estão o golpe sofrido durante o embate com o jovem e overdose. Segundo testemunhas, o suspeito estava bastante alterado, e a namorada afirmou que ele usava drogas.

Na casa invadida em Cariacica estavam um motoboy de 19 anos (acima) e duas crianças, de 12 e dois anos Crédito: Rodrigo Gomes

Em entrevista concedida nesta manhã à reportagem, o motoboy disse que estava com os dois primos e que esqueceu a porta da cozinha destrancada. Antes da luta entre eles e um vizinho que tentou ajudar, o suspeito falava frases "desconexas", segundo a vítima.

"Por volta das 3h30, eu acordei com um vulto passando na sala. Perguntei quem era e ele pediu para eu não deixar ele sair e trancar as portas, porque iriam matá-lo" Motoboy - Não quis ser identificado

Após uma tentativa de diálogo na sala, o suspeito correu e se trancou no banheiro da casa. "Foi nessa hora que chamei o meu vizinho e arrombamos a porta. Demos um 'mata-leão' (golpe no pescoço) e ele desmaiou. Apesar de tudo, tentamos reanimá-lo, mas não conseguimos", contou.

De acordo com a Polícia Militar , o vizinho do motoboy teve a mão mordida. "De acordo com eles, o suspeito estava descontrolado e chegou a ser imobilizado. Contudo, notaram que ele não estava mais consciente e o largaram. O indivíduo não acordou, e o vizinho fez massagem cardíaca, acionando o Samu (192)."

Ainda segundo a corporação, a namorada do invasor contou que ele estava muito alterado, devido ao uso de cocaína. "Ele saiu correndo de casa, pulando muros, até que ela o perdeu de vista. Ela disse que saiu a procura do namorado pelas ruas do bairro e se deparou com o indivíduo no chão da cozinha de uma residência."

Casa ficou com marcas de sangue no chão; suspeito se cortou no box do banheiro, durante luta com motoboy e vizinho Crédito: Rodrigo Gomes

O jovem de 24 anos teve a morte confirmada no imóvel, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O nome do suspeito não foi divulgado. O caso é tratado como "encontro de cadáver".