Mulher tem faca apontada para o pescoço em tentativa de roubo, em Vitória

De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, o jovem, de 26 anos, exigiu que ela entregasse o celular. A vítima correu e entrou em um ônibus e o suspeito foi contido por populares. Uma equipe da guarda realizava patrulhamento na Reta da Penha, quando foram informados que um indivíduo havia tentado roubar pessoas em um ponto de ônibus.