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Santa Luiza

Mulher tem faca apontada para o pescoço em tentativa de roubo, em Vitória

Segundo a Guarda Municipal de Vitória, o assaltante ainda exigiu que a mulher de 33 anos entregasse o telefone a ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2023 às 18:13

Publicado em 08 de Março de 2023 às 18:13

Faca utilizada por suspeito em roubo
Faca utilizada por suspeito em roubo Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Uma mulher, de 33 anos, teve uma faca apontada para seu pescoço por um homem durante uma tentativa de roubo em um ponto de ônibus, no bairro Santa Luiza, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (8). O crime aconteceu próximo à Ponte da Passagem e o suspeito acabou preso.
De acordo com informações da Guarda Municipal de Vitória, o jovem, de 26 anos, exigiu que ela entregasse o celular. A vítima correu e entrou em um ônibus e o suspeito foi contido por populares. Uma equipe da guarda realizava patrulhamento na Reta da Penha, quando foram informados que um indivíduo havia tentado roubar pessoas em um ponto de ônibus.
Diante das informações, os agentes foram ao local e conseguiram deter o suspeito, que foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.
Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da delegacia e somente após a finalização das oitivas da ocorrência é que haverá informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista com o conduzido.

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