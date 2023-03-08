Um homem, que ainda não teve identidade divulgada, morreu após ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol, na tarde desta quarta-feira (8), na Avenida João Mendes, em Santa Mônica, Vila Velha. Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima andava na calçada quando se desequilibrou e caiu na pista.
No momento que o homem caiu, estava passando o coletivo, que tentou desviar do pedestre, porém não conseguiu a tempo e ele acabou atropelado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e chegou a socorrê-lo, mas o pedestre acabou morrendo dentro da ambulância.
Homem morre atropelado por ônibus em Santa Mônica, Vila Velha
O condutor do veículo foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada e auxiliou o trânsito para o atendimento do Samu.
A GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), esclareceu que o ônibus da linha 606 (Terminal de Vila Velha/Terminal do Ibes), seguia sentido Terminal do Ibes em velocidade compatível com a via quando, segundo testemunhas, o homem atravessou de forma repentina na frente do coletivo.
A GVbus ainda afirma que a empresa responsável pelo ônibus lamenta profundamente o ocorrido. "O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo e um boletim de trânsito foi registrado", escreveu por meio de nota.