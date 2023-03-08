Um homem, que ainda não teve identidade divulgada, morreu após ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol , na tarde desta quarta-feira (8), na Avenida João Mendes, em Santa Mônica, Vila Velha . Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima andava na calçada quando se desequilibrou e caiu na pista.

Para-brisa danificado após atropelamento com morte em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

No momento que o homem caiu, estava passando o coletivo, que tentou desviar do pedestre, porém não conseguiu a tempo e ele acabou atropelado.

Your browser does not support the audio element. Homem morre atropelado por ônibus em Santa Mônica, Vila Velha

O condutor do veículo foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil informou corpo da vítima foi encaminhado pelo Samu para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada e auxiliou o trânsito para o atendimento do Samu.

A GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), esclareceu que o ônibus da linha 606 (Terminal de Vila Velha/Terminal do Ibes), seguia sentido Terminal do Ibes em velocidade compatível com a via quando, segundo testemunhas, o homem atravessou de forma repentina na frente do coletivo.