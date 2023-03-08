O relato da mãe que viu a filha grávida ser morta a tiros no RJ

Letycia Peixoto Fonseca e mãe Cintia Fonseca Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O depoimento foi feito ao repórter João Vitor Costa, de O Globo. Cintia inicia seu relato dizendo que sonhou que tudo iria acontecer com a sua filha.

“Dois dias antes, sonhei que ela tomaria um tiro na barriga e outro na cabeça. Ela agonizava no chão e me pedia ajuda. Parece que era Deus me preparando”, escreveu.

Ela diz que Letycia era o bebê dos pais. Grávida de oito meses, Hugo — o bebê que Letycia esperava — seria o complemento dela e o primeiro neto de Cintia.

“Na semana passada, ela estava de mudança. Naquele dia, marcamos com o montador para tirar um painel do apartamento antigo e levar para o atual. Ela me buscaria às 18h. Fomos eu e minha tia Simone, que tem Síndrome de Down. Na volta, ao passar em frente à minha casa, vimos dois homens do outro lado da rua e falei para ela tomar cuidado. Eu estava com medo de assalto.”

Segundo Cintia para O Globo, ela desceu e abriu o portão da casa de Simone. Ao voltar para buscar a tia que estava dentro do carro, foi quando tudo aconteceu. Ainda de acordo com Cintia, em nenhum momento os dois homens olharam para ela e já chegaram fazendo os disparos contra Letycia. A mãe viu toda a cena.

"No primeiro tiro, ela colocou a mão no rosto, e eu ouvi seu último grito. No segundo, ela colocou a mão na barriga — mesmo gesto da boneca que estava no bolo que fizemos para comemorar os 31 anos dela e a chegada do Hugo. E, então, o sangue começou a vazar. Parecia um jato" Cintia Fonseca - Mãe da vítima

“Você vê alguém dando um tiro na cabeça da sua filha grávida e entra em desespero: corri para tentar segurar o atirador. Ele era mais alto do que eu, não consegui ter o apoio da arma, me virei e me joguei no chão; é quando ele atira em mim. Grito, grito, peço ajuda e meu tio aparece. Sentei no banco do carona e puxei a minha filha. Eu pressionava a cabeça dela e fazia respiração boca a boca, mas, quando puxava o ar, o que eu tirava era sangue”, relatou Cintia para O Globo.

Ao chegar em frente ao hospital, Cintia diz que já sabia que a filha já não estava mais viva. “Ficou pálida. Eu só pedi para que salvassem o Hugo. Ao mesmo tempo que eu criei uma esperança, não conseguia ver o Hugo com a gente, mas não sei o porquê. Ele morreu no dia seguinte.”

No relato de Cintia, ela conta que no dia do enterro, pegou o neto no colo e o ajeitou no caixão. Segundo a mãe, Letycia não tinha inimigos para sofrer o que ela chama de “bruta crueldade”.

Pai preso como mandante

O Globo, ela afirmou que Diogo Viola de Nadai — capixaba que é pai da criança e foi preso suspeito de ser o mandante do crime — foi professor da filha no Instituto Federal Fluminense e viviam um relacionamento de idas e vindas. Cintia Fonseca acredita que o atirador conhecia os horários da filha. No relato para, ela afirmou que Diogo Viola de Nadai — capixaba que é pai da criança e foi preso suspeito de ser o mandante do crime — foi professor da filha no Instituto Federal Fluminense e viviam um relacionamento de idas e vindas. Ele dizia que estava em processo de divórcio da esposa , mas, sempre que Letycia falava em conhecer a família dele, o mesmo se esquivava.

"Eu não tenho nenhum sentimento a expressar sobre a prisão do Diogo, só terei quando a sentença dele sair. Acho que minha filha não acreditaria ao vê-lo preso. De onde ela está, a dor maior dela não deve ser a morte, mas ver através de que (modo) e de quem" Cintia Fonseca - Mãe da vítima