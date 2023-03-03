Grávida é assassinada a tiros e bebê nasce com vida, mas não resiste

Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos; câmeras de segurança filmaram a ação criminosa Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta

Uma mulher, grávida de oito meses, foi morta a tiros nesta noite de quinta-feira (2), em Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro . Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, foi atingida por cinco disparos feitos por um homem que estava na garupa de uma moto.

Socorrida e levada ao hospital, ela passou por uma cesárea de emergência e não sobreviveu. O bebê, um menino, chegou a nascer com vida, mas morreu nesta sexta-feira (3).

A ação criminosa ocorreu no bairro Parque Aurora e foi filmada por câmeras de segurança. O vídeo foi divulgado pela Polícia Civil. Nas imagens, Letycia estaciona o carro e, logo em seguida, a moto com dois homens chega. Ambos usavam capacetes; o da garupa realiza os disparos.

No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que estava no banco do carona e já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai em sua direção.

Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge na perna. Levada para um hospital junto com a filha grávida, seu estado de saúde é estável.

As imagens mostram que o atirador, após ser derrubado pela mãe da grávida, sobe novamente na moto; a dupla consegue fugir.

Letycia trabalhava como engenheira e estava no carro da empresa no momento do crime. Parentes já depuseram, mas os investigadores não divulgaram o conteúdo dos relatos.