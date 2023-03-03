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Rio de Janeiro

Grávida é assassinada a tiros e bebê nasce com vida, mas não resiste

Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos feitos por um homem que estava na garupa de uma moto; cesárea de emergência foi realizada, mas a criança morreu horas depois
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2023 às 16:47

Publicado em 03 de Março de 2023 às 16:47

Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos; câmera de segurança gravou a ação criminosa
Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos; câmeras de segurança filmaram a ação criminosa Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta
Uma mulher, grávida de oito meses, foi morta a tiros nesta noite de quinta-feira (2), em Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, foi atingida por cinco disparos feitos por um homem que estava na garupa de uma moto.
Socorrida e levada ao hospital, ela passou por uma cesárea de emergência e não sobreviveu. O bebê, um menino, chegou a nascer com vida, mas morreu nesta sexta-feira (3).
A ação criminosa ocorreu no bairro Parque Aurora e foi filmada por câmeras de segurança. O vídeo foi divulgado pela Polícia Civil. Nas imagens, Letycia estaciona o carro e, logo em seguida, a moto com dois homens chega. Ambos usavam capacetes; o da garupa realiza os disparos.
No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que estava no banco do carona e já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai em sua direção.
Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge na perna. Levada para um hospital junto com a filha grávida, seu estado de saúde é estável.
As imagens mostram que o atirador, após ser derrubado pela mãe da grávida, sobe novamente na moto; a dupla consegue fugir.
Letycia trabalhava como engenheira e estava no carro da empresa no momento do crime. Parentes já depuseram, mas os investigadores não divulgaram o conteúdo dos relatos.
A motivação do crime ainda é apurada. Em nota, a Polícia Civil diz que "a perícia foi realizada no local, imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e outras diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".

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