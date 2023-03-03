Acidente mata 5 pessoas da mesma família após cerimônia de formatura

Cinco pessoas de uma mesma família morreram na noite desta quinta (3) após o carro no qual elas estavam colidir de frente com um caminhão.
O acidente foi registrado no km 170 da BR 452, em Itumbiara (GO). Na ocasião, os cinco ocupantes de um carro de passeio morreram com o impacto. Todos os ocupantes do veículo usavam cinto de segurança e a criança estava na cadeirinha.
A família voltava de uma missa de formatura de uma das vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A colisão ocorreu por volta das 23h30, após a família fazer uma parada para comer antes da viagem até Bom Jesus de Goiás (GO);
Parentes afirmaram que um buraco fez com que o carro mudasse de pista. Pouco depois, o veículo bateu de frente com um caminhão que vinha na direção contrária.
O acidente foi visto no retrovisor pelo pai de algumas das vítimas, que estava em um veículo à frente.
"Eu vim na frente, estava a menos de 100 e bati em um buraco, bem no meio dele. Ele veio, olhei no retrovisor e deu para ver que o carro saiu para a esquerda. O farol sumiu. Falei para a minha esposa: 'Meu Deus, aconteceu uma desgraça", disse o pai.