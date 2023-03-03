Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Acidente mata 5 pessoas da mesma família após cerimônia de formatura
Em Goiás

Acidente mata 5 pessoas da mesma família após cerimônia de formatura

Carro no qual a família estava colidiu de frente com um caminhão; acidente foi visto no retrovisor pelo pai de algumas das vítimas, que estava em um veículo à frente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2023 às 14:31

Publicado em 03 de Março de 2023 às 14:31

Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente em Itumbiara, Goiás
Cinco pessoas da mesma família morreram em um acidente em Itumbiara, Goiás Crédito: Redes sociais
Cinco pessoas de uma mesma família morreram na noite desta quinta (3) após o carro no qual elas estavam colidir de frente com um caminhão.
O acidente foi registrado no km 170 da BR 452, em Itumbiara (GO). Na ocasião, os cinco ocupantes de um carro de passeio morreram com o impacto. Todos os ocupantes do veículo usavam cinto de segurança e a criança estava na cadeirinha.
A família voltava de uma missa de formatura de uma das vítimas, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
A colisão ocorreu por volta das 23h30, após a família fazer uma parada para comer antes da viagem até Bom Jesus de Goiás (GO);
Parentes afirmaram que um buraco fez com que o carro mudasse de pista. Pouco depois, o veículo bateu de frente com um caminhão que vinha na direção contrária.
O acidente foi visto no retrovisor pelo pai de algumas das vítimas, que estava em um veículo à frente.
"Eu vim na frente, estava a menos de 100 e bati em um buraco, bem no meio dele. Ele veio, olhei no retrovisor e deu para ver que o carro saiu para a esquerda. O farol sumiu. Falei para a minha esposa: 'Meu Deus, aconteceu uma desgraça", disse o pai.

Veja Também

Anvisa aprova nova vacina para a prevenção da dengue

Uso de máscara em avião e aeroporto deixa de ser obrigatório no país

Homem se pendura em janela para fugir de incêndio e morre ao cair do 11º andar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Goiás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados