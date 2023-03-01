Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Homem se pendura em janela para fugir de incêndio e morre ao cair do 11° andar
Em São Paulo

Homem se pendura em janela para fugir de incêndio e morre ao cair do 11° andar

Morador não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto e a morte foi constatada no local pelo Samu

Publicado em 01 de Março de 2023 às 15:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2023 às 15:08
Morador se pendurou em janela para fugir de incêndio, mas acabou caindo
Morador se pendurou em janela para fugir de incêndio, mas acabou caindo Crédito: Reprodução | TV Globo
Um homem morreu depois de cair do 11º andar de um prédio em Campinas, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (1º). Ele estava em um apartamento em chamas e se pendurou na janela para tentar se salvar do incêndio.
No momento, muita fumaça saía pelas janelas do apartamento atingido pelas chamas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o caso ocorreu às 6h52, no Jardim Esmeraldina. O homem, que ainda não havia sido identificado até a publicação deste texto, conseguiu se sustentar na janela por algum tempo, mas acabou caindo.
O morador não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto. A morte foi constatada no local pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O incêndio ocorreu no apartamento do 11º andar de uma das torres do condomínio Meinhaus. Outros moradores foram orientados a deixar as unidades durante o combate às chamas por causa da fumaça densa e escura.
O fogo foi controlado por volta das 7h30 e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Os bombeiros continuam no local trabalhando no rescaldo.

Veja Também

Uso de máscara em avião e aeroporto deixa de ser obrigatório no país

Ex-modelo é morta, e corpo queimado é achado em carro de supermercado em SP

Elize Matsunaga é levada para delegacia por uso de documento falso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Preso em MG suspeito de sequestrar, estuprar e torturar adolescente no ES
Ana Paula Renault
Ana Paula Renault está no último Paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Outono-inverno: 4 grupos de cores para usar na maquiagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados