Ex-modelo é morta, e corpo queimado é achado em carro de supermercado em SP

Aline Laís Lopes foi assassinada e teve o corpo queimado em SP Crédito: Redes sociais

A ex-modelo Aline Laís Lopes, de 34 anos, foi assassinada e teve o corpo incendiado em Cotia (SP). O corpo dela foi achado em um carro de supermercado em São Paulo

A polícia localizou partes do corpo da mulher incendiado na Avenida Professor José Barreto, no último sábado (25), e mais restos mortais foram localizados próximo a um prédio abandonado.

A vítima foi identificada como sendo Aline, que, segundo a polícia, seria dependente química e foi morta por enforcamento, antes de ter o corpo queimado. A mulher teria caído em uma emboscada.

A suspeita é que a morte tenha sido encomendada pela esposa do traficante que fornecia drogas à ex-modelo, apurou a reportagem da TV Record. Ela teria sido atraída para uma casa de shows abandonada por uma mulher contratada para o crime.