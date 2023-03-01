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Emboscada

Ex-modelo é morta, e corpo queimado é achado em carro de supermercado em SP

Segundo a polícia, Aline Laís Lopes seria dependente química e foi morta por enforcamento, antes de ter o corpo queimado; suspeita é que a morte tenha sido encomendada pela esposa do traficante que fornecia drogas à ex-modelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 mar 2023 às 15:01

Publicado em 01 de Março de 2023 às 15:01

Aline Laís Lopes foi assassinada e teve o corpo queimado em SP
Aline Laís Lopes foi assassinada e teve o corpo queimado em SP Crédito: Redes sociais
A ex-modelo Aline Laís Lopes, de 34 anos, foi assassinada e teve o corpo incendiado em Cotia (SP). O corpo dela foi achado em um carro de supermercado em São Paulo
A polícia localizou partes do corpo da mulher incendiado na Avenida Professor José Barreto, no último sábado (25), e mais restos mortais foram localizados próximo a um prédio abandonado.
A vítima foi identificada como sendo Aline, que, segundo a polícia, seria dependente química e foi morta por enforcamento, antes de ter o corpo queimado. A mulher teria caído em uma emboscada.
A suspeita é que a morte tenha sido encomendada pela esposa do traficante que fornecia drogas à ex-modelo, apurou a reportagem da TV Record. Ela teria sido atraída para uma casa de shows abandonada por uma mulher contratada para o crime.
Partes do corpo da mulher foram encontrados em um carrinho de supermercado e abandonado em uma passarela na rodovia Raposo Tavares. Uma suspeita de envolvimento no crime já foi ouvida pela polícia, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Os restos mortais estão sendo submetidos a exames no Instituto de Criminalística e IML (Instituto Médico Legal).

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