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No Dia da Mulher

Mulher é morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina

Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, foi morta após se recusar a deixar o homem usar drogas dentro da casa dela. Crime ocorreu no bairro Vicente Soella

Publicado em 08 de Março de 2023 às 15:58

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 mar 2023 às 15:58
Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, foi morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina
Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, foi morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina Crédito: Redes sociais
Dia Internacional da Mulher começou marcado pela morte de Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, no bairro Vicente Soella em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ela foi agredida com pauladas desferidas pelo namorado da sobrinha, na manhã desta quinta-feira (8). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local.
Segundo apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, o suspeito teria tido uma discussão com a mulher após ela se recusar a deixar ele e a sobrinha usarem drogas no quintal da casa dela.
Eunice expulsou os dois do local. No entanto, de acordo com o relato de testemunhas para a Polícia Militar, eles retornaram e tentaram entrar novamente na residência. O suspeito empurrou a vítima, que caiu no chão, e pegou um pedaço de madeira para se defender. O homem tomou a madeira e usou para golpear a mulher com duas pauladas na cabeça e uma na região do tórax.
O pedaço de madeira usado pelo suspeito para matar Eunice Fernandes da Silva Justino foi recolhido pela polícia Crédito: Thaynara Lebarchi
O casal fugiu do local em direção ao bairro Ayrton Senna, porém foram localizados no bairro Carlos Germano Nauman, em frente a uma oficina, caminhando pela Rodovia Gether Lopes de Farias.
Segundo a PM, o indivíduo foi abordado e confirmou o que foi dito pelas testemunhas, confessando o crime. Ele foi detido e encaminhado para a 15ª Delegacia Regional.
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação disse que, até o momento, não tem mais detalhes sobre a ocorrência, que está em andamento.

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