Mulher é morta a pauladas por namorado de sobrinha em Colatina

O Dia Internacional da Mulher começou marcado pela morte de Eunice Fernandes da Silva Justino, de 65 anos, no bairro Vicente Soella em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ela foi agredida com pauladas desferidas pelo namorado da sobrinha, na manhã desta quinta-feira (8). O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu no local.
Segundo apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, o suspeito teria tido uma discussão com a mulher após ela se recusar a deixar ele e a sobrinha usarem drogas no quintal da casa dela.
Eunice expulsou os dois do local. No entanto, de acordo com o relato de testemunhas para a Polícia Militar, eles retornaram e tentaram entrar novamente na residência. O suspeito empurrou a vítima, que caiu no chão, e pegou um pedaço de madeira para se defender. O homem tomou a madeira e usou para golpear a mulher com duas pauladas na cabeça e uma na região do tórax.
O casal fugiu do local em direção ao bairro Ayrton Senna, porém foram localizados no bairro Carlos Germano Nauman, em frente a uma oficina, caminhando pela Rodovia Gether Lopes de Farias.
Segundo a PM, o indivíduo foi abordado e confirmou o que foi dito pelas testemunhas, confessando o crime. Ele foi detido e encaminhado para a 15ª Delegacia Regional.
A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A corporação disse que, até o momento, não tem mais detalhes sobre a ocorrência, que está em andamento.