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Crime em Muqui

Suspeito de abusar de menina de 14 anos é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Homem de 39 anos foi denunciado por uma parente da menina, sobrinha de consideração do suspeito em fevereiro. Segundo a Polícia Civil, foram realizadas as oitivas e os exames, que comprovaram o ato sexual

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 14:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2023 às 14:34
História, casarões e culinária atraem turistas a Muqui e Mimoso do Sul
Crime foi denunciado no município de Muqui e a prisão do suspeito ocorreu em Cachoeiro  Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins
Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (25), suspeito de ter abusado a sobrinha de consideração, de 14 anos, em Muqui, no Sul do Espírito Santo. A prisão foi em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com as investigações, o homem é suspeito de abusar da menina no município de Muqui. Um familiar da vítima teria sido informado que o suspeito e a adolescente teriam sido vistos juntos em uma área isolada.
Esse familiar, segundo a Polícia Civil, fez a denúncia na delegacia de Muqui em fevereiro deste ano, e as investigações tiveram início. Foram realizadas as oitivas e os exames, que comprovaram o ato sexual. Durante a apuração, o suspeito se mudou para a casa de um familiar no município de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil solicitou o mandado de prisão, que foi expedido nessa segunda-feira (25), e o suspeito foi preso no dia seguinte. Ele foi encaminhado para a delegacia e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao presídio.

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