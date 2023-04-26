Suspeito de abusar de menina de 14 anos é preso em Cachoeiro de Itapemirim

Crime foi denunciado no município de Muqui e a prisão do suspeito ocorreu em Cachoeiro Crédito: Filipe Vargas e Matheus Martins

Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil , por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (25), suspeito de ter abusado a sobrinha de consideração, de 14 anos, em Muqui , no Sul do Espírito Santo. A prisão foi em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável, no bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com as investigações, o homem é suspeito de abusar da menina no município de Muqui. Um familiar da vítima teria sido informado que o suspeito e a adolescente teriam sido vistos juntos em uma área isolada.

Esse familiar, segundo a Polícia Civil, fez a denúncia na delegacia de Muqui em fevereiro deste ano, e as investigações tiveram início. Foram realizadas as oitivas e os exames, que comprovaram o ato sexual. Durante a apuração, o suspeito se mudou para a casa de um familiar no município de Cachoeiro de Itapemirim.