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Em Irupi

Casa é invadida por bandidos e família é feita refém no Caparaó

Pai, mãe, filho e sogra foram feitos reféns dentro de casa, na noite de segunda-feira (24) na zona rural do município

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 14:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 abr 2023 às 14:50
Uma casa foi invadida por três homens armados na noite desta segunda-feira (24) em Córrego Bom Destino, zona rural de Irupi, na Região do Caparaó. No local, segundo a Polícia Militar, havia quatro pessoas – um casal com o filho e a sogra. Todos foram feitas reféns e agredidas enquanto objetos eram roubados. Os criminosos fugiram e não foram mais localizados.
O crime, segundo registro da polícia, aconteceu por volta das 19h30. A irmã de uma das vítimas foi quem fez contato com os militares, após receber uma mensagem via rede social, pedindo socorro, pois havia ladrões na casa.
As vítimas contaram que foram surpreendidos por três homens, todos armados com revólveres. Eles foram amarrados com lacres e fita adesiva e durante todo momento, os bandidos exigiam dinheiro e eram agredidos.
Da casa, foram levados dois celulares, diversas joias de ouro, uma caixa de som e aproximadamente R$2 mil em dinheiro.

Buscas

Quando a polícia chegou, o portão de entrada estava aberto e viram um homem com uma arma na mão na lateral da residência. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito fez menção de atirar contra os policiais e os militares realizaram disparos de arma de fogo.
O suspeito fugiu pelos fundos da residência e houve perseguição, mas conseguiu fugir. Um veículo suspeito foi identificado, Volkswagen Fox, de cor preta, mas fugiu do local em alta velocidade, sentido ao distrito de Santa Cruz.
A polícia informou ainda que fez cercos no local junto a Polícia Rodoviária Federal nos sistemas de radares da BR 262. Por volta das 23h20, o veículo suspeito passou na cidade de Viana.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Irupi que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados.

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