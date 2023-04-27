Policial e filho são presos após jovem usar viatura para visitar namorada no ES

Um policial civil de Ibitirama, na Região do Caparaó, e o filho dele, de 25 anos, foram presos nesta segunda-feira (24) por peculato – crime praticado quando um servidor público se apropria de um bem público para proveito próprio. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, após a corregedoria receber a denúncia relatando que o veículo da corporação estaria sendo utilizada pelo rapaz. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
A reportagem apurou que o filho do investigador estaria usando a viatura para ir trabalhar e também para viajar até a casa da namorada, em Marataízes.
Uma equipe da Corregedoria da Polícia Civil informou agentes da corporação, que realizaram diligências e confirmaram o fato. O policial e o filho dele foram conduzidos para a sede da Corregedoria, em Vitória, e os dois foram autuados em flagrante por peculato.
Ainda conforme a Polícia Civil, após audiência de custódia, o policial e o filho foram liberados para responderem pelo crime em liberdade por decisão judicial, cumprindo requisitos postulados nos termos da decisão.
No âmbito administrativo, a Polícia Civil explicou que a corregedoria vai instaurar uma Investigação Sumária (IS), cujo prazo de conclusão é de 30 dias, podendo ser prorrogado. Após a conclusão do caso poderá haver a instauração de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).