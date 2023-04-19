Policiais acusados de homicídio podem ir a júri popular; entenda

O caso do soldado da Polícia Militar que atirou e matou o vizinho após uma discussão sobre som alto em Jardim Camburi levantou dúvidas sobre como ocorre o processo de investigação e julgamento de infrações cometidas por policiais militares. Há algumas diferenças no trâmite quando o caso ocorre em serviço ou durante a folga. Mas, quando há crime contra a vida, o caso caminha para júri popular.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, delegado Marcelo Cavalcanti, mesmo com o suspeito sendo um policial militar, a investigação vai correr no âmbito civil, pois no momento do crime ele não estava no exercício da função.

O advogado e professor de processo penal Rivelino Amaral explica que, no caso de crimes contra a vida, o réu vai a júri popular. A diferença, no caso de um PM na função ou de folga, é o processo até chegar a essa etapa.

“Quando o PM está no exercício da função, a ação corre pela Justiça Militar com inquérito militar. Mas, ao final do processo, há deslocamento de competência para o caso ir a júri popular”, detalha Rivelino.

Rivelino Amaral detalha que os policiais militares ficam presos em quartéis para proteção, visto que no presídio comum poderiam ficar na mesma cela de alguém que eles prenderam no dia anterior, por exemplo.

Para o advogado e presidente do Conselho Municipal de Segurança de Vitória Aylton Dadalto, o julgamento desse caso segue a regra geral, com agravante de motivo fútil.

Processo administrativo pode levar à demissão

Em casos como o do soldado de Jardim Camburi, além de responder a processo como civil, também é aberta uma investigação na corregedoria para avaliar a conduta do PM, embora não estivesse em serviço.

Dadalto detalha ainda que as consequências administrativas são desde advertência, passando pela prisão administrativa até a pena máxima, que é a demissão. "O processo administrativo vai considerar não só o fato em si, mas toda a conduta do profissional ao longo do serviço como militar, computando-se agravante e atenuante", afirma.

Transgressão disciplinar

Portar arma de fogo fazendo uso de bebida alcoólica como ocorreu no caso em Jardim Camburi é considerada uma transgressão disciplinar grave segundo o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.