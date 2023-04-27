Homem é preso após tentar dar voadora na ex-mulher em praia da Serra Crédito: Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso após ameaçar e tentar agredir com uma 'voadora' – chutar dando um salto – a ex-esposa dele, de 52 anos, no local de trabalho da mulher na praia de Jacaraípe, na região de Castelândia, na Serra, na tarde desta quarta-feira (26). Segundo a Polícia Civil, a vítima tem medida protetiva contra Ivan Santos Soares. Ele teria descumprido a medida duas vezes no mesmo dia.

A Polícia Militar disse que foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) com a informação de que a mulher estava sendo ameaçada e havia sofrido tentativa de agressão pelo ex-marido.

Ao chegarem ao local, um quiosque na orla, os policiais encontraram a vítima, que afirmou que o suspeito era seu ex-marido e que ela tinha medida protetiva contra ele. A mulher disse que Ivan já havia descumprido a medida duas vezes e apontou para cadeiras perto da água, onde um casal de amigos dela estava com o suspeito.

Testemunhas contaram à PM que o homem teria sido contido por populares, ainda na manhã de terça-feira, após tentar agredir a ex-mulher com uma voadora, e acabou agredido pelas pessoas. Ivan teria voltado depois e voltou a ameaçar a vítima.

Os militares foram até o homem e, segundo a PM, Ivan tentou fugir, correndo na areia da praia, mas acabou alcançado pelos policiais, sendo algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura. Segundo a Polícia Militar, no caminho para a delegacia, o suspeito afirmou que sabia da medida protetiva, mas não iria respeitar por não se importar.

A PM disse que, por apresentar lesões devido a agressões que sofreu de populares, Ivan foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas se recusou ser atendido pela equipe médica.