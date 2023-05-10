Mulher é assassinada a tiros em Marataízes e ex-marido é suspeito

O crime, segundo a Polícia Militar, aconteceu por volta das 13h40. Dara Caroliny Sousa Santos foi baleada no rosto e chegou a ser socorrida por uma ambulância municipal para uma unidade de pronto atendimento em Marataízes. De acordo com testemunhas, o suspeito, ex-marido dela, teria fugido em uma bicicleta.

Após depoimento, o suspeito foi autuado pelo crime de feminicídio e levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes. “O autor é suspeito de tráfico de drogas no município e chegou a ser denunciado pela Lei Maria da Penha pela mãe da vítima, mas na segunda, Dara Caroliny disse que não eram mais necessárias as visitas tranquilizadoras”, contou o delegado.