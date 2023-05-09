Suspeito de feminicídio de jovem grávida em Ipatinga é preso no ES

Joyce Luiza Silva de Araújo foi morta a tiros Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem de 42 anos, que estava foragido em Minas Gerais suspeito de assassinar a ex-companheira, foi preso na tarde desta terça-feira (09), no bairro Jardim Maily, em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo. Joyce Luiza Silva de Araújo foi morta a tiros, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais , em Ipatinga, no dia do aniversário de 22 anos, na última quinta-feira (4). Ele não aceitava o fim do relacionamento.

Silvio Almeida da Silva foi preso no final da manhã após informações levantadas pelo Serviço Reservado de Inteligência das polícias militar do Espírito Santo e Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar capixaba, eles receberam a informação de que um motorista de aplicativo teria sido pago e estaria em deslocamento, saindo de Minas com destino a Piúma para trazer o veículo do suspeito e entregar para ele na cidade.

Durante a abordagem ao motorista do carro, nenhum material ilícito foi encontrado. Silvio Almeida da Silva disse à polícia, que ele não teria familiares no Espírito Santo e entregaria a filha de 11 anos que estava com ele, ao avô paterno, que viria de Minas para buscá-la, pois a mãe da criança tinha morrido. O Conselho Tutelar foi acionado e o foragido foi encaminhado à delegacia de Piúma.

De acordo com a Polícia Civil , após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes à disposição da Justiça.

O CRIME

De acordo com o g1 Vales, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que Joyce Luiza Silva de Araújo de 22 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro, Silvio Almeida da Silva, de 42 anos, no bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga.