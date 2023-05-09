Pedreiro morre eletrocutado ao encostar em calha em Afonso Cláudio

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa

Um pedreiro de 72 anos morreu após sofrer um choque elétrico na manhã desta segunda-feira (8) em Chácara da Providência, no município de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar , o trabalhador, Tarcisio Salim Evangelista, fazia um serviço no telhado de uma residência e quando foi manusear uma calha, encostou no fio de média tensão.

O caso aconteceu Rua João Vieira de Souza. Ao chegar no local, os militares encontram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , mas a equipe aguardava a equipe da concessionária de energia da EDP para desligar a rede elétrica e realizarem os primeiros atendimentos.

Após o desligamento da energia, a equipe constatou que o homem já encontrava sem vida. A perícia foi chamada ao local e o corpo foi encaminhado para o serviço medico legal de Venda Nova do Imigrante.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para uma ocorrência de acidente de trabalho com vítima, possível eletroplessão, na Chácara da Providência, na zona rural de Afonso Cláudio.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da delegacia de polícia de Afonso Cláudio.

Por meio de nota, a EDP disse que foi acionada após a informação de uma ocorrência envolvendo o toque acidental de uma calha metálica na rede a elétrica em uma obra no bairro Chácara Providência. Uma equipe técnica , segundo a empresa, foi enviada ao local e constatou que a rede elétrica encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança.