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Acidente de trabalho

Pedreiro morre eletrocutado ao encostar em calha em Afonso Cláudio

Segundo registro da Polícia Militar, o trabalhador, Tarcisio Salim Evangelista, fazia um serviço no telhado de uma residência e quando foi manusear uma calha, encostou no fio de média tensão
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mai 2023 às 18:27

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 18:27

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Crédito: Divulgação/ Sesa
Um pedreiro de 72 anos morreu após sofrer um choque elétrico na manhã desta segunda-feira (8) em Chácara da Providência, no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, o trabalhador, Tarcisio Salim Evangelista, fazia um serviço no telhado de uma residência e quando foi manusear uma calha, encostou no fio de média tensão.
O caso aconteceu Rua João Vieira de Souza. Ao chegar no local, os militares encontram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe aguardava a equipe da concessionária de energia da EDP para desligar a rede elétrica e realizarem os primeiros atendimentos.
Após o desligamento da energia, a equipe constatou que o homem já encontrava sem vida. A perícia foi chamada ao local e o corpo foi encaminhado para o serviço medico legal de Venda Nova do Imigrante.
De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi acionada para uma ocorrência de acidente de trabalho com vítima, possível eletroplessão, na Chácara da Providência, na zona rural de Afonso Cláudio.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da delegacia de polícia de Afonso Cláudio.
Por meio de nota, a EDP disse que foi acionada após a informação de uma ocorrência envolvendo o toque acidental de uma calha metálica na rede a elétrica em uma obra no bairro Chácara Providência. Uma equipe técnica , segundo a empresa, foi enviada ao local e constatou que a rede elétrica encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança. 
A concessionária de energia alertou que são proibidas construções ou reformas próximas da rede elétrica, sendo que é preciso, antes de iniciar o serviço, acionar a distribuidora e solicitar o afastamento da rede. Disse que em caso de dúvida, o consumidor pode entrar com contato com a EDP pelas suas Agências de Atendimento Presenciais ou pelo Call Center, no 0800 721 0707.

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