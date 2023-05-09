Um trator avaliado em R$ 250 mil, roubado no dia 29 de abril em uma festa de tratoristas em Durandé, na região da Zona da Mata de Minas Gerais, foi localizado na manhã desta segunda-feira (8) em Córrego Bom Sucesso, município de Iúna, Região do Caparaó no Espírito Santo. Imagens de câmeras de videomonitoramento de rodovias que ajudaram a polícia a chegar ao paradeiro da máquina, localizada a 60 quilômetros de distância de onde foi roubada. Nenhum suspeito do crime foi localizado.

A ação, realizada pelas polícias Militar e Civil de Minas Gerais, contou com o apoio das polícias no Espírito Santo. Uma equipe do 14º Batalhão da Polícia Militar, assim que foi acionada, iniciou as buscas e localizou o trator abandonado em um carreador próximo à estrada principal do Córrego Bom Sucesso.

Com ajuda de câmeras, trator roubado em MG é recuperado no Caparaó no ES Crédito: Divulgação/14º BPM

No local, os agentes verificaram que a concha do veículo havia sido retirada, assim como os magotes que se conectam à parte elétrica. Também havia um vazamento de óleo na parte de baixo do trator e fios soltos na ignição. Isso, conforme a Polícia Militar, sugere que tenha sido feita uma ligação direta para a partida do veículo sem chave.

A ocorrência foi registrada e será encaminhada a Policial Civil de Minas Gerais para investigação. Um guincho foi acionado e o trator removido ao pátio de Itatiba, também no Caparaó capixaba, onde será realizada a perícia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o trator foi devolvido ao proprietário, e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo crime.