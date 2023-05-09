Homem pula muro de escolas e quase acaba linchado em Linhares

Um homem pulou o muro de uma escola e em seguida de uma creche, na manhã desta terça-feira (9), e quase foi linchado por moradores no distrito de Povoação, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o suspeito alegou que invadiu os locais para se esconder de um homem que tentava matá-lo. A Prefeitura do município informou que não houve ameaças contra alunos e servidores.

A PM informou que foi acionada. Quando a equipe chegou ao local, moradores já estavam reunidos querendo linchar. Segundo as testemunhas, após invadir as escolas, ele ainda teria continuado a fuga pulando muros de casas.

Militares conseguiram localizar o homem escondido em uma residência. A PM informou que foi preciso retirar imediatamente o suspeito do local, para resguardar a integridade dos militares e do homem, já que a comunidade estaria se organizando para tirar o indivíduo da força policial e praticar justiça com as próprias mãos.

De acordo com a PM, devido aos casos recentes de ataques a instituições de ensino em diversos estados, suspeito foi encaminhado à Delegacia de Linhares.

A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Linhares.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, informou que assim que aconteceu o ocorrido a Polícia Militar foi acionada e conteve o indivíduo, que não estava armado e nem ameaçou servidores ou alunos.