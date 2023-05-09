Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Povoação

Homem pula muro de escolas e quase acaba linchado em Linhares

O suspeito alegou que invadiu os locais para se esconder de um homem que tentava matá-lo. A Prefeitura informou que não houve ameaças contra alunos e servidores
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 mai 2023 às 16:59

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 16:59

Um homem pulou o muro de uma escola e em seguida de uma creche, na manhã desta terça-feira (9), e quase foi linchado por moradores no distrito de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito alegou que invadiu os locais para se esconder de um homem que tentava matá-lo. A Prefeitura do município informou que não houve ameaças contra alunos e servidores.
A PM informou que foi acionada. Quando a equipe chegou ao local, moradores já estavam reunidos querendo linchar. Segundo as testemunhas, após invadir as escolas, ele ainda teria continuado a fuga pulando muros de casas.
Militares conseguiram localizar o homem escondido em uma residência. A PM informou que foi preciso retirar imediatamente o suspeito do local, para resguardar a integridade dos militares e do homem, já que a comunidade estaria se organizando para tirar o indivíduo da força policial e praticar justiça com as próprias mãos.
De acordo com a PM, devido aos casos recentes de ataques a instituições de ensino em diversos estados, suspeito foi encaminhado à Delegacia de Linhares.
A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou, em nota, que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Linhares.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Linhares, informou que assim que aconteceu o ocorrido a Polícia Militar foi acionada e conteve o indivíduo, que não estava armado e nem ameaçou servidores ou alunos.
Informou, ainda, que as aulas nas escolas transcorreram normalmente pela manhã e seguem normalmente no período da tarde desta terça-feira (9).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Linhares Polícia Civil Polícia Militar Prefeitura de Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados