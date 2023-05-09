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Jovem de 18 anos

Mãe é presa suspeita de abusar do filho de dois anos em Linhares

Prisão foi feita por equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, da Polícia Civil, na última sexta-feira (5)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 12:55

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 12:55

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Polícia Civil vai divulgar mais informações sobre o caso nesta terça-feira (9) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de abusar do filho de dois anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão, feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança (DPCA) do município na última sexta-feira (5), foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (9).
Por envolver menor de idade, o nome da suspeita e o bairro onde ela morava não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Civil, o caso veio à tona no último dia 29, quando uma denúncia anônima chegou até a delegacia dando conta de que a mãe gravava vídeos abusando do filho mais velho. Ao todo, os investigadores tiveram acesso a 16 vídeos, que mostravam o estupro. 
A mulher esperava o momento em que a criança ia dormir para cometer o crime. Tudo indica que o menino tenha sofrido os abusos de janeiro a abril deste ano. Depois de ser presa, a suspeita disse que se arrependia e que "não pensou nas consequências, que era uma desvirtuada". 
Ela também tinha um filho de menos de um ano, mas apenas o mais velho aparecia nas gravações. A polícia ainda está investigando o que ela fazia com esses vídeos e se mais alguém sabia do crime. As crianças, agora, estão sob tutela dos avós, já que o pai também está preso, pelo crime de tráfico.

Atualização

09/05/2023 - 5:20
Após coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (9), a matéria foi atualizada com mais detalhes sobre o caso.

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