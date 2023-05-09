Mãe é presa suspeita de abusar do filho de dois anos em Linhares

A mulher esperava o momento em que a criança ia dormir para cometer o crime. Tudo indica que o menino tenha sofrido os abusos de janeiro a abril deste ano. Depois de ser presa, a suspeita disse que se arrependia e que "não pensou nas consequências, que era uma desvirtuada".

Ela também tinha um filho de menos de um ano, mas apenas o mais velho aparecia nas gravações. A polícia ainda está investigando o que ela fazia com esses vídeos e se mais alguém sabia do crime. As crianças, agora, estão sob tutela dos avós, já que o pai também está preso, pelo crime de tráfico.