Mãe é presa suspeita de abusar do filho de dois anos em Linhares

Uma jovem de 18 anos foi presa suspeita de abusar do filho de dois anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A prisão, feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Proteção à Criança (DPCA) do município na última sexta-feira (5), foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (9).
Por envolver menor de idade, o nome da suspeita e o bairro onde ela morava não serão divulgados, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Civil, o caso veio à tona no último dia 29, quando uma denúncia anônima chegou até a delegacia dando conta de que a mãe gravava vídeos abusando do filho mais velho. Ao todo, os investigadores tiveram acesso a 16 vídeos, que mostravam o estupro.
A mulher esperava o momento em que a criança ia dormir para cometer o crime. Tudo indica que o menino tenha sofrido os abusos de janeiro a abril deste ano. Depois de ser presa, a suspeita disse que se arrependia e que "não pensou nas consequências, que era uma desvirtuada".
Ela também tinha um filho de menos de um ano, mas apenas o mais velho aparecia nas gravações. A polícia ainda está investigando o que ela fazia com esses vídeos e se mais alguém sabia do crime. As crianças, agora, estão sob tutela dos avós, já que o pai também está preso, pelo crime de tráfico.
Atualização
09/05/2023 - 5:20
Após coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (9), a matéria foi atualizada com mais detalhes sobre o caso.