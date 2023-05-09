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Violência contra a mulher

Homem invade casa e morde, bate e tenta enforcar a ex em Cariacica

Vítima de 39 anos já tinha medida protetiva contra o suspeito, de 40; crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), no bairro Vila Prudêncio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2023 às 09:40

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 09:40

Durante a madrugada desta segunda-feira (8), um homem invadiu a casa da ex-companheira e tentou enforcá-la. O crime aconteceu no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. O suspeito foi identificado como Leonardo dos Santos Moreira, de 40 anos. A vítima já tinha uma medida protetiva contra ele.
De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mulher, de 39 anos, disse aos policiais que o homem pulou a janela da residência e deu início a uma série de agressões: além da tentativa de enforcamento, o suspeito teria mordido a ex, dado tapas no rosto dela e a empurrado contra a parede, causando vários arranhões.
A vítima disse que, para tentar se defender, também empurrou e deu mordidas no ex-companheiro. Conforme relato dado aos policiais, ela já havia sido agredida por ele no início deste ano. Segundo a mulher, os dois conviveram por cerca de cinco meses, mas o relacionamento já havia terminado.
Questionado, o suspeito afirmou que foi até a casa da vítima porque tinha reatado com ela e que, ao chegar no imóvel, foi agredido – o que teria motivado as agressões por parte dele. Porém, o homem não explicou por que pulou a janela. A mulher, por sua vez, mostrou a medida protetiva contra ele.
Ainda segundo a PM, ambos foram levados para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A vítima tinha marcas de mordida nos braços e na costela, arranhões no braço esquerdo e um corte no lábio inferior. Já o ex-companheiro apresentava mordidas na barriga e no peito e arranhões no pescoço e nas costas.
Polícia Civil informou que Leonardo dos Santos Moreira foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
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