Homem invade casa e morde, bate e tenta enforcar a ex em Cariacica

Durante a madrugada desta segunda-feira (8), um homem invadiu a casa da ex-companheira e tentou enforcá-la. O crime aconteceu no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica . O suspeito foi identificado como Leonardo dos Santos Moreira, de 40 anos. A vítima já tinha uma medida protetiva contra ele.

De acordo com boletim de ocorrência da Polícia Militar , a mulher, de 39 anos, disse aos policiais que o homem pulou a janela da residência e deu início a uma série de agressões: além da tentativa de enforcamento, o suspeito teria mordido a ex, dado tapas no rosto dela e a empurrado contra a parede, causando vários arranhões.

A vítima disse que, para tentar se defender, também empurrou e deu mordidas no ex-companheiro. Conforme relato dado aos policiais, ela já havia sido agredida por ele no início deste ano. Segundo a mulher, os dois conviveram por cerca de cinco meses, mas o relacionamento já havia terminado.

Questionado, o suspeito afirmou que foi até a casa da vítima porque tinha reatado com ela e que, ao chegar no imóvel, foi agredido – o que teria motivado as agressões por parte dele. Porém, o homem não explicou por que pulou a janela. A mulher, por sua vez, mostrou a medida protetiva contra ele.

Ainda segundo a PM, ambos foram levados para a Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A vítima tinha marcas de mordida nos braços e na costela, arranhões no braço esquerdo e um corte no lábio inferior. Já o ex-companheiro apresentava mordidas na barriga e no peito e arranhões no pescoço e nas costas.

Polícia Civil informou que Leonardo dos Santos Moreira foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) , ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).