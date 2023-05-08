PMs usam cassetetes para separar briga entre mulheres em festa no ES

Atualização A Polícia Militar respondeu a demanda da reportagem questionando a conduta dos policiais e informou que será instaurado um procedimento investigatório. O texto foi atualizado.

Uma briga generalizada terminou com duas mulheres feridas durante a Festa de Aniversário de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo , na madrugada deste domingo (7). Um vídeo compartilhado em redes sociais mostra um grupo de policiais militares usando cassetetes para separar a confusão, que ocorreu por volta de 5h.

Para a TV Gazeta Noroeste, a família de uma das mulheres disse que os policiais agiram quando a briga já estava controlada e a conduta adotada pela corporação causou indignação em algumas pessoas que estavam na festa. Ainda conforme parentes, a mulher está bastante machucada e foi internada em um hospital da região.

No fim da tarde desta segunda-feira (8), a familia da jovem informou que ela já recebeu alta médica. A mulher ainda está com hematomas no corpo, teve uma mão quebrada, um ferimento na testa e agora se recupera em casa. A reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da outra envolvida.

A Prefeitura de Boa Esperança informou que a prefeita Fernanda Milanese está ciente do caso e encaminhou os registros para o comandante da Polícia Militar no município, para que alguma providência seja tomada.

Por nota, o município também disse que "discorda do uso excessivo de força policial na festa da cidade de Boa Esperança". A Prefeitura afirma que a presença da Polícia Militar foi importante para a segurança do evento, mas defende ações respeitosas aos direitos humanos.

A Prefeitura também informou que aguarda um posicionamento da corporação e se compromete a colaborar com as autoridades para garantir a segurança da população.

Já a Polícia Civil, em nota, afirmou que o crime de vias de fato depende da manifestação por parte da vítima, para haver investigação, e orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.

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