PMs usam cassetetes para separar briga entre mulheres em festa no ES

Atualização
08/05/2023 - 3:27
A Polícia Militar respondeu a demanda da reportagem questionando a conduta dos policiais e informou que será instaurado um procedimento investigatório. O texto foi atualizado.
Uma briga generalizada terminou com duas mulheres feridas durante a Festa de Aniversário de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (7). Um vídeo compartilhado em redes sociais mostra um grupo de policiais militares usando cassetetes para separar a confusão, que ocorreu por volta de 5h.
Para a TV Gazeta Noroeste, a família de uma das mulheres disse que os policiais agiram quando a briga já estava controlada e a conduta adotada pela corporação causou indignação em algumas pessoas que estavam na festa. Ainda conforme parentes, a mulher está bastante machucada e foi internada em um hospital da região.
No fim da tarde desta segunda-feira (8), a familia da jovem informou que ela já recebeu alta médica. A mulher ainda está com hematomas no corpo, teve uma mão quebrada, um ferimento na testa e agora se recupera em casa. A reportagem não obteve informações sobre o estado de saúde da outra envolvida.
A Prefeitura de Boa Esperança informou que a prefeita Fernanda Milanese está ciente do caso e encaminhou os registros para o comandante da Polícia Militar no município, para que alguma providência seja tomada.
Por nota, o município também disse que "discorda do uso excessivo de força policial na festa da cidade de Boa Esperança". A Prefeitura afirma que a presença da Polícia Militar foi importante para a segurança do evento, mas defende ações respeitosas aos direitos humanos.
A Prefeitura também informou que aguarda um posicionamento da corporação e se compromete a colaborar com as autoridades para garantir a segurança da população.
Já a Polícia Civil, em nota, afirmou que o crime de vias de fato depende da manifestação por parte da vítima, para haver investigação, e orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online.
O que diz a PM
A Gazeta procurou a Polícia Militar, na noite de domingo (7), pedindo um posicionamento sobre o ocorrido. Na tarde desta segunda-feira (8), a corporação informou, por nota, que "recebeu as imagens de uma intervenção policial ocorrida durante o evento da festa de emancipação do município de Boa Esperança e será instaurado um procedimento investigatório, visando a apuração dos fatos".