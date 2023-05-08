Tubulação atingida em obra na Rua da Lama causa vazamento de gás em Vitória

Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados na manhã desta segunda-feira (8) após um vazamento de gás no trecho em obras da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória . De acordo com o sargento Pedro Augusto, chefe da equipe de Bombeiros que esteve no local, a situação foi controlada antes de qualquer princípio de incêndio. Não houve feridos.

O militar explicou ao repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, que o vazamento tem relação direta com as obras e que uma tubulação foi "atingida". O Corpo de Bombeiros informou em nota que a tubulação que sofreu o rompimento abastece residências da região.

"O pessoal da obra atingiu um tubulação de gás, ocasionando o vazamento. Chegamos ao local e isolamos a área. Procuramos a Guarda Municipal para auxiliar no isolamento da área. Prontamente, uma equipe que presta serviço para a ES Gás conteve o vazamento. Não chegou a ter qualquer princípio de incêndio ou vítimas" Sargento Pedro Augusto - Chefe da equipe do Corpo de Bombeiros

Imagens feitas no local durante a operação que mobilizou Bombeiros, Guarda e uma empresa prestadora de serviço da ES Gás mostram a interdição no local com uma fita.

Vazamento de gás na Rua da Lama

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a concessionária de gás acompanha os trabalhos no local e todos os procedimentos de segurança foram realizados, como isolamento. As vias foram liberadas por volta de 10h desta segunda-feira (8).

A ES Gás informou que o rompimento da tubulação aconteceu na esquina entre as ruas Carijós e a Anísio Fernandes Coelho. A nota informa ainda que a empresa responsável pela obra não aguardou a chegada de uma equipe da ES Gás antes da perfuração - " prática que é requisito para evitar esse tipo de incidente", conforme a concessionária.

A equipe da ES Gás chegou em menos de 15 minutos após a comunicação da emergência, com o gás sendo controlado 1 hora e 15 minutos após o incidente, considerando que houve dano às válvulas, além da tubulação. A companhia afirmou não haver riscos para os moradores da região.