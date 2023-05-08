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Jardim da Penha

Tubulação atingida em obra na Rua da Lama causa vazamento de gás em Vitória

Segundo equipe dos Bombeiros que esteve no local, uma tubulação de gás na região foi atingida durante as obras, mas não houve incêndio e ninguém se feriu
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

08 mai 2023 às 11:55

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 11:55

Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados na manhã desta segunda-feira (8) após um vazamento de gás no trecho em obras da Rua da Lama, em Jardim da Penha, Vitória. De acordo com o sargento Pedro Augusto, chefe da equipe de Bombeiros que esteve no local, a situação foi controlada antes de qualquer princípio de incêndio. Não houve feridos.
O militar explicou ao repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, que o vazamento tem relação direta com as obras e que uma tubulação foi "atingida". O Corpo de Bombeiros informou em nota que a tubulação que sofreu o rompimento abastece residências da região.
"O pessoal da obra atingiu um tubulação de gás, ocasionando o vazamento. Chegamos ao local e isolamos a área. Procuramos a Guarda Municipal para auxiliar no isolamento da área. Prontamente, uma equipe que presta serviço para a ES Gás conteve o vazamento. Não chegou a ter qualquer princípio de incêndio ou vítimas"
Sargento Pedro Augusto - Chefe da equipe do Corpo de Bombeiros
Imagens feitas no local durante a operação que mobilizou Bombeiros, Guarda e uma empresa prestadora de serviço da ES Gás mostram a interdição no local com uma fita.

Vazamento de gás na Rua da Lama

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória informou que a concessionária de gás acompanha os trabalhos no local e todos os procedimentos de segurança foram realizados, como isolamento. As vias foram liberadas por volta de 10h desta segunda-feira (8).
A ES Gás informou que o rompimento da tubulação aconteceu na esquina entre as ruas Carijós e a Anísio Fernandes Coelho. A nota informa ainda que a empresa responsável pela obra não aguardou a chegada de uma equipe da ES Gás antes da perfuração - " prática que é requisito para evitar esse tipo de incidente", conforme a concessionária.
A equipe da ES Gás chegou em menos de 15 minutos após a comunicação da emergência, com o gás sendo controlado 1 hora e 15 minutos após o incidente, considerando que houve dano às válvulas, além da tubulação. A companhia afirmou não haver riscos para os moradores da região.
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