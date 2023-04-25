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Após semanas

Ponte da Ilha do Frade: guarda-corpo de inox já apresenta ferrugem

Em uma parte da extensão da ponte, a cor marrom da ferrugem já cobre o brilho do aço inox - material tratado inicialmente como solução para o problema dos efeitos da maresia

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 14:10

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 abr 2023 às 14:10
Os guarda-corpos de aço inox instalados há algumas semanas na Ilha do Frade, em Vitória – instalados como promessa de serem solução para evitar os efeitos da maresia – começaram a apresentar sinais de ferrugem semanas após a instalação. O local foi o primeiro entre três escolhidos na Capital para receberem as estruturas do material, substituindo o concreto.
Imagens feitas nesta semana pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta,  mostram que os guarda-corpos de inox na ponte da Ilha do Frade já apresentam ferrugem. Em uma parte da extensão da estrutura, a cor marrom já cobre ao prateado do aço inox - material tratado inicialmente como solução para o problema enfrentado também por aqueles que moram nas proximidades da Baía de Vitória.
As pontes de Camburi, em Jardim da Penha, e Ayrton Senna, na Praia do Canto, também passarão pela alteração: sai o concreto e entra o aço inox. A promessa da Prefeitura de Vitória é garantir segurança aos banhistas e pedestres, evitando, por exemplo, as cenas em que partes de concretos se soltavam e ofereciam riscos. Há também o objetivo de melhorar o visual nas pontes.

Guarda-corpos da Ilha do Frade, em Vitória, apresentam ferrugem

A Prefeitura de Vitória informou que a previsão é concluir a troca nas outras duas pontes até o fim do mês de setembro de 2023. As obras nas pontes custam um valor de R$ 3,79 milhões aos cofres públicos.
Diante das imagens que mostram corrosão e ferrugem nos guarda-corpos da ponte da Ilha do Frade, a reportagem de A Gazeta procurou a administração municipal. Segundo o secretário de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim, a empresa contratada para instalação do aço inox também é responsável por uma limpeza e instalação de um produto capaz de amenizar o efeito da maresia.
"Aquilo é uma reação à maresia muito forte que temos, há muito vento na região. Mas é uma reação natural e superficial. A estrutura que foi colocada está fixa e segura, não há dúvidas"
Leonardo Amorim - Secretário Municipal de Serviços de Vitória
De acordo com Leonardo Amorim, o produto instalado cria uma película no aço inox. O material passa, então, a suportar por mais tempo o efeito da maresia.
Ilha do Frade recebe limpeza e aplicação de produto para evitar ferrugem
Ilha do Frade recebe limpeza e aplicação de produto para evitar ferrugem Crédito: Fernando Estevão
Na avaliação do secretário, o mesmo processo deve acontecer com uma frequência determinada. A cada três meses, segundo planejamento da prefeitura, uma equipe deve ir ao local limpar e refazer a película, evitando corrosão ou ferrugem. Uma limpeza está sendo feita atualmente, como mostram as imagens do cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta.
No total, somando as três pontes, serão instalados 1.450 metros de novos guarda-corpos: 350 metros na Ilha do Frade, 440 metros na Ponte Ayrton Senna e 660 metros em Camburi. Também serão feitas a recuperação e pintura dos pisos nestes locais.

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