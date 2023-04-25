Ponte da Ilha do Frade: guarda-corpo de inox já apresenta ferrugem

Os guarda-corpos de aço inox instalados há algumas semanas na Ilha do Frade, em Vitória – instalados como promessa de serem solução para evitar os efeitos da maresia – começaram a apresentar sinais de ferrugem semanas após a instalação. O local foi o primeiro entre três escolhidos na Capital para receberem as estruturas do material, substituindo o concreto.

A Gazeta, mostram que os guarda-corpos de inox na ponte da Ilha do Frade já apresentam ferrugem. Em uma parte da extensão da estrutura, a cor marrom já cobre ao prateado do aço inox - material tratado inicialmente como solução para o problema enfrentado também por aqueles que moram nas proximidades da Baía de Imagens feitas nesta semana pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de, mostram que os guarda-corpos de inox na ponte da Ilha do Frade já apresentam ferrugem. Em uma parte da extensão da estrutura, a cor marrom já cobre ao prateado do aço inox - material tratado inicialmente como solução para o problema enfrentado também por aqueles que moram nas proximidades da Baía de Vitória

As pontes de Camburi, em Jardim da Penha, e Ayrton Senna, na Praia do Canto, também passarão pela alteração: sai o concreto e entra o aço inox. A promessa da Prefeitura de Vitória é garantir segurança aos banhistas e pedestres, evitando, por exemplo, as cenas em que partes de concretos se soltavam e ofereciam riscos. Há também o objetivo de melhorar o visual nas pontes.

Guarda-corpos da Ilha do Frade, em Vitória, apresentam ferrugem

A Prefeitura de Vitória informou que a previsão é concluir a troca nas outras duas pontes até o fim do mês de setembro de 2023. As obras nas pontes custam um valor de R$ 3,79 milhões aos cofres públicos.

Diante das imagens que mostram corrosão e ferrugem nos guarda-corpos da ponte da Ilha do Frade, a reportagem de A Gazeta procurou a administração municipal. Segundo o secretário de Serviços de Vitória, Leonardo Amorim, a empresa contratada para instalação do aço inox também é responsável por uma limpeza e instalação de um produto capaz de amenizar o efeito da maresia.

"Aquilo é uma reação à maresia muito forte que temos, há muito vento na região. Mas é uma reação natural e superficial. A estrutura que foi colocada está fixa e segura, não há dúvidas" Leonardo Amorim - Secretário Municipal de Serviços de Vitória

De acordo com Leonardo Amorim, o produto instalado cria uma película no aço inox. O material passa, então, a suportar por mais tempo o efeito da maresia.

Ilha do Frade recebe limpeza e aplicação de produto para evitar ferrugem Crédito: Fernando Estevão

Na avaliação do secretário, o mesmo processo deve acontecer com uma frequência determinada. A cada três meses, segundo planejamento da prefeitura, uma equipe deve ir ao local limpar e refazer a película, evitando corrosão ou ferrugem. Uma limpeza está sendo feita atualmente, como mostram as imagens do cinegrafista Fernando Estevão, da TV Gazeta.