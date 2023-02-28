Ponte da Ilha do Frade é 1ª com guarda-corpo de inox; veja novo prazo e custo

Instalação de guardas-corpos e corrimão em aço e inox da Ponte Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A data representa um adiamento do prazo inicialmente previsto, que era até o próximo mês de maio. No entanto, segundo o município, a alteração aconteceu durante os trâmites da licitação e não é considerado um atraso. Outra mudança é no valor das reformas, que caiu de R$ 5,1 milhões para R$ 3,79 milhões.

A nova proteção de aço inox visa evitar ferrugem e corrosão, provocadas principalmente pela maresia. Muitos pontos da Capital têm guarda-corpos de concreto. Alguns deles apresentam deterioração, oferecendo risco a pedestres, ciclistas e pescadores que passam pelo local.

Em entrevista à reportagem de A Gazeta nesta terça-feira (28), o secretário municipal de serviços, Leonardo Amorim, explicou que as mudanças no prazo e no valor aconteceram após a abertura de licitação. A empresa responsável ofereceu um custo menor para os serviços, mas iniciou os trabalhos só em setembro de 2022.

"De acordo com o andamento, o que está previsto em contrato é o prazo 29 de setembro de 2023. O prazo teve uma dilatação por processos da licitação, durante o contato com a empresa. Não é considerado um atraso, mas um trâmite de licitação", afirmou.

De acordo com ele, as mudanças na Ilha do Frade estão em andamento, como mostram as imagens do fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta. Quem passa pelo trecho já nesta terça-feira (28) já encontra um lado com os novos guarda-corpos de aço inox.

Ponte da Ilha do Frade recebe guarda-corpos de aço inox

Os outros dois pontos, no entanto, as obras ainda não foram iniciadas. Perguntado sobre um prazo para início da substituição da proteção nesses lugares, Leonardo Amorim afirmou que não há uma data, mas os trabalhos podem acontecer de forma simultânea durante o ano de 2023.

"Estamos com a expectativa de acelerar o processo. Na Ilha do Frade já demos andamento e temos uma parte pronta. Na Ayrton Senna, temos uma estrutura de concreto maior, o que deve exigir mais. Em Camburi, haverá substituição do material que já está no local, que não é de concreto", detalhou.

R$ 3.799.631,45 É o novo valor das obras, feitas pela Zala Engenheria LTDA