Pontes Ayrton Senna, do Frade e de Camburi vão passar por mudanças

Ponte Ayrton Senna, em Vitória, passará por pequenas intervenções neste ano Crédito: Ricardo Medeiros

Três importantes pontes da Capital passarão por pequenas reformas. Nesta terça-feira (24), a Prefeitura de Vitória lançou o edital de licitação para trocar os guarda-corpos da Ponte Ayrton Senna, da Ponte da Ilha do Frade e da Ponte de Camburi. A previsão é que essas mudanças custem cerca de R$ 5,1 milhões aos cofres públicos e sejam concluídas até maio do próximo ano.

De acordo com comunicado, divulgado durante a tarde, a nova proteção será feita de aço inox para evitar ferrugem e corrosão provocadas principalmente pela maresia. O modelo será o mesmo adotado na Praia de Camburi e contará com uma placa em braile que descreverá a paisagem local para pessoas com deficiência visual.

Modelo de guarda-corpo instalado no final da Praia de Camburi é o mesmo que será colocado nas pontes Ayrton Senna, da Ilha do Frade e de Camburi Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Atualmente, os guarda-corpos dessas pontes são feitos de concreto. Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram que as estruturas já estão bastante danificadas, com várias partes com ferragens expostas e enferrujadas, apresentando uma tonalidade marrom.

À frente da Central de Serviços, o secretário Leonardo Amorim Gonçalves adiantou que a intenção da administração municipal é fazer a obra nas três pontes de forma simultânea e que todo o processo de manutenção leve entre nove e dez meses. Ele também garantiu que a mobilidade não será afetada.

"Nós vamos fazer primeiro um lado, com fechamento e sinalização adequados, enquanto o lado oposto continua livre para uso" Leonardo Amorim Gonçalves - Secretário da Central de Serviços de Vitória

Ferrugem e corrosão: guarda-corpos de pontes em Vitória

Apesar de o ir e vir das pessoas estar garantido, o secretário esclareceu que o prazo para conclusão das intervenções e se as manutenções serão realmente feitas simultaneamente dependem da expedição da ordem de serviço, prevista para acontecer entre o final de junho e o início de julho deste ano.

"A abertura do processo de licitação será no próximo dia 26 de maio e as empresas podem participar até as 13h do dia 20 de junho. Mas nesse processo, as participantes podem entrar com questionamentos e impugnações, o que pode gerar atrasos, mas a expectativa é que isso não aconteça", explicou.

1.450 metros de guarda-corpos serão instalados nas três pontes, no total