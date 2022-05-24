Pontes Ayrton Senna, do Frade e de Camburi vão passar por mudanças

Três importantes pontes da Capital passarão por pequenas reformas. Nesta terça-feira (24), a Prefeitura de Vitória lançou o edital de licitação para trocar os guarda-corpos da Ponte Ayrton Senna, da Ponte da Ilha do Frade e da Ponte de Camburi. A previsão é que essas mudanças custem cerca de R$ 5,1 milhões aos cofres públicos e sejam concluídas até maio do próximo ano.
De acordo com comunicado, divulgado durante a tarde, a nova proteção será feita de aço inox para evitar ferrugem e corrosão provocadas principalmente pela maresia. O modelo será o mesmo adotado na Praia de Camburi e contará com uma placa em braile que descreverá a paisagem local para pessoas com deficiência visual.
Atualmente, os guarda-corpos dessas pontes são feitos de concreto. Imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros, de A Gazeta, mostram que as estruturas já estão bastante danificadas, com várias partes com ferragens expostas e enferrujadas, apresentando uma tonalidade marrom.
À frente da Central de Serviços, o secretário Leonardo Amorim Gonçalves adiantou que a intenção da administração municipal é fazer a obra nas três pontes de forma simultânea e que todo o processo de manutenção leve entre nove e dez meses. Ele também garantiu que a mobilidade não será afetada.
"Nós vamos fazer primeiro um lado, com fechamento e sinalização adequados, enquanto o lado oposto continua livre para uso"
Ferrugem e corrosão: guarda-corpos de pontes em Vitória
Apesar de o ir e vir das pessoas estar garantido, o secretário esclareceu que o prazo para conclusão das intervenções e se as manutenções serão realmente feitas simultaneamente dependem da expedição da ordem de serviço, prevista para acontecer entre o final de junho e o início de julho deste ano.
"A abertura do processo de licitação será no próximo dia 26 de maio e as empresas podem participar até as 13h do dia 20 de junho. Mas nesse processo, as participantes podem entrar com questionamentos e impugnações, o que pode gerar atrasos, mas a expectativa é que isso não aconteça", explicou.
1.450 metros
de guarda-corpos serão instalados nas três pontes, no total
Além da demolição dos guarda-corpos existentes e da instalação dos novos que serão feitas pela empresa, o próprio município fará a recuperação das calçadas dessas três pontes, incluindo a pintura da sinalização no chão. Este serviço, no entanto, ainda não teve o custo estimado.