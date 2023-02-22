Erosão na Praia do Iate avança e muda cor do mar em Vitória; prefeitura anuncia obra

A Gazeta, que concluiu os estudos sobre as intervenções necessárias na região para sanar o problema e fará o engordamento da orla entre o Iate Clube e a Guarderia. A erosão na Praia do Iate, em Vitória , avançou e passou a atingir uma área de terra por onde passa uma tubulação. Frequentado principalmente por famílias com crianças, devido à tranquilidade das águas, o mar agora apresenta um tom avermelhado e barrento. A prefeitura da Capital anunciou nesta quarta-feira (22), para, que concluiu os estudos sobre as intervenções necessárias na região para sanar o problema e fará o engordamento da orla entre o Iate Clube e a Guarderia.

Nas imagens registradas pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, na manhã desta quarta-feira (22), é possível ver que a área afetada fica próxima da Ponte Desembargador Alfredo Cabral, que dá acesso à Ilha do Frade e onde há pedras e um espaço gramado com coqueiros.

As fotos mostram que até uma tubulação que passa pelo terreno está exposta e o solo avermelhado abaixo foi atingido, modificando a tonalidade do mar em boa parte da praia.

Erosão na Praia do Iate avança e muda cor do mar em Vitória

Na época, o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, disse que essa região é suscetível de erosão por ser resultado de um processo histórico de ocupação da linha do mar para expandir a área territorial.

Foi anunciado que o município estudava fazer o engordamento da orla para resolver o problema local. A expectativa da Prefeitura de Vitória era a de que o estudo responsável por apontar a melhor alternativa de intervenção para a região seria concluído no segundo semestre do ano passado.

"Uma boa parte da cidade tem o chamado aterro hidráulico. A região da Enseada do Suá, Curva da Jurema. A Ilha do Boi era uma ilha realmente. Toda essa parte onde está o Iate Clube, Praça dos Namorados, Praça dos Desejos, era água", declarou o secretário.