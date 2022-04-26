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Vitor Jubini
Praia do Iate

Avanço do mar transforma coqueiros em mini-ilhas em praia de Vitória

Local bastante visitado da Capital capixaba tem sofrido com as fortes erosões. Situação traz preocupação e necessidade de intervenções

Isaac Ribeiro

Repórter

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 09:05

Publicado em

26 abr 2022 às 09:05
Erosão na Praia do Iate, em Vitória
Erosão na Praia do Iate, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O avanço do mar em direção ao continente está causando erosão e formando mini-ilhas de coqueiros na Praia do Iate, localizada entre a ponte que dá acesso à Ilha do Frade e o Iate Clube, na Praia do Canto, em Vitória.
Especialistas apontam que esse problema acontece em outras regiões litorâneas capixabas. No mês de março, a força das ondas derrubou, por exemplo, parte do muro e do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari.
As Praias do Iate e da Guarderia integram a Curva da Jurema. O doutor em Geografia, oceanógrafo e coordenador de Geoprocessamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Jabor, destaca que a o local é um pequeno embaiamento formado após o aterro da região da Praia do Suá.
De acordo com Pablo, a praia é “cortada” no centro pela Ilha do Frade, o que provoca duas entradas para o oceano. Por causa dessas entradas, as ondas sofrem diversos processos que influenciam a dinâmica local, além de correntes geradas pelas próprias ondas.
"Os efeitos que as ondas sofrem ao passarem pelos contornos da região fazem com que ocorra dissipação da energia e gradativamente ocasione a diminuição na altura da onda que se propaga em direção à praia"
Pablo Jabor - Doutor em Geografia
Mesmo pequenas, as ondas são as principais responsáveis por levantar sedimentos (areia) que depois são transportados pela corrente. Outro fator identificado no local é a maré intensificada pelos ventos por causa da orientação da costa para leste.
Segundo o geógrafo, dessa forma, toda vez que ocorre o aumento do nível do mar local pelo vento leste, o processo erosivo é intensificado, associado às ondas e às correntes de maré.

FALTA DE SEDIMENTOS

O geógrafo e doutor em Ciências da Natureza Dieter Muehe explica que a erosão é provocada pela falta de sedimentos (areia). Ele afirma que este trecho apresenta algum problema de circulação que impede o aporte de sedimentos.
"Às vezes, não tem o sedimento porque o que tinha disponível foi levado pela costa ou existe uma concentração de energia por convergência das ondas em alguns pontos e isso faz com que não haja um ponto local de erosão"
Dieter Muehe - Doutor em Ciências da Natureza
Na avaliação de Pablo, esses sedimentos podem estar sendo transportados para o fundo da praia da Curva da Jurema. A orla tem variação da profundidade. Essa característica vem desde quando a areia foi retirada no local para a realização do aterro.
A região ao sul da Ilha do Frade conta com profundidade próxima de 15 metros. “Essa área mais profunda tem grande importância para a compreensão do transporte de sedimentos, pois funciona como uma área de destino do sedimento que é erodido”, diz Pablo.

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PROCESSO HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger, disse que toda aquela região é suscetível de erosão porque é resultado de um processo histórico de ocupação da linha do mar para expandir a área territorial. O município estuda fazer o engordamento da orla para resolver o problema local.
"Uma boa parte da cidade tem o chamado aterro hidráulico. A região da Enseada do Suá, Curva da Jurema. A Ilha do Boi era uma ilha realmente. Toda essa parte onde está o Iate Clube, Praça dos Namorados, Praça dos Desejos, era água"
Tarcísio Foeger - Secretário de Meio Ambiente de Vitória
Assim como pontuaram os especialistas, Tarcísio reconhece que o mar desenvolve processos erosivos ao longo do tempo. Para acompanhar essas transformações, o município dispõe de uma coordenação de monitoramento costeiro.

Erosão na Praia do Iate, em Vitória

Além da Curva da Jurema, os demais pontos são a Praia do Iate, Praia da Guarderia e o início da Praia de Camburi, perto do píer do Iemanjá. Especificamente sobre a Praia do Iate Clube, o secretário municipal informou que o Executivo municipal está desenvolvendo um estudo que vai apontar o que deve ser feito na área afetada.
"Estamos conjecturando a possibilidade de aumentar a faixa de areia, aumentando o aterro do Iate e Guarderia, conectando com a Curva da Jurema. Para isso, é importante eu enfatizar que há uma necessidade de uma série de estudos rigorosos a esse respeito."
A expectativa da Prefeitura de Vitória é de que o estudo que vai apontar qual a alternativa de intervenção para a região seja concluído no segundo semestre deste ano.

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