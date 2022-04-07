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Avanço do mar

Obra em praia de Guarapari deve ficar pronta até junho, diz prefeitura

A erosão causada pelo avanço do mar destruiu parte do calçadão e do muro na Praia da Areia Preta. O local está interditado desde o dia 14 de março

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:05

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 abr 2022 às 17:05
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari
Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira
O trecho do muro e do calçadão da Praia da Areia Preta, em Guarapari, que cedeu por causa da erosão no mês de março, deve ser reconstruído em três meses. É o que prevê a prefeitura.

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O local está interditado e já recebeu um enrocamento (colocação de pedras) para conter o avanço do mar em direção às calçadas, muros e imóveis construídos à beira-mar.
"A erosão costeira marinha aconteceu em Meaípe e na Praia do Riacho. São problemas pontuais no município. Agora, tem esse problema local na Praia da Areia Preta, não afeta ela toda, é só um pequeno trecho"
Emanuel de Oliveira - Secretário de Obras de Guarapari
De acordo com o secretário de Obras de Guarapari, Emanuel, a previsão é de que os serviços comecem na próxima semana. O processo de contratação da empresa está em fase final. O muro terá 60 metros. “Acredito que a obra comece na próxima semana. A previsão é de três meses de duração. Não tem o valor do contrato finalizado ainda”, explica.
Obra em praia de Guarapari deve ficar pronta até junho, diz prefeitura
O secretário foi questionado sobre a existência de estudos que atestem a capacidade da intervenção proposta conter a erosão. Conforme apontado por especialistas ouvidos por A Gazeta, o trecho deveria passar por um engordamento de praia combinado com um muro.
“O muro é um projeto de engenharia. No momento, por a gente entender ser algo pontual, não temos nenhum estudo de maré na região afetada. Onde a gente teve o problema mais representativo foi Meaípe. Lá, o Estado já fez o estudo”, ressalta.

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