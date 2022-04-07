Calçadão cede na Praia da Areia Preta, em Guarapari Crédito: Fernando Madeira

O local está interditado e já recebeu um enrocamento (colocação de pedras) para conter o avanço do mar em direção às calçadas, muros e imóveis construídos à beira-mar.

"A erosão costeira marinha aconteceu em Meaípe e na Praia do Riacho. São problemas pontuais no município. Agora, tem esse problema local na Praia da Areia Preta, não afeta ela toda, é só um pequeno trecho" Emanuel de Oliveira - Secretário de Obras de Guarapari

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De acordo com o secretário de Obras de Guarapari, Emanuel, a previsão é de que os serviços comecem na próxima semana. O processo de contratação da empresa está em fase final. O muro terá 60 metros. “Acredito que a obra comece na próxima semana. A previsão é de três meses de duração. Não tem o valor do contrato finalizado ainda”, explica.

Your browser does not support the audio element. Obra em praia de Guarapari deve ficar pronta até junho, diz prefeitura

O secretário foi questionado sobre a existência de estudos que atestem a capacidade da intervenção proposta conter a erosão. Conforme apontado por especialistas ouvidos por A Gazeta, o trecho deveria passar por um engordamento de praia combinado com um muro