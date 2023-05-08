Família de PM que matou músico deixa prédio onde crime aconteceu em Vitória

Depois de morar por mais de 20 anos no condomínio onde o soldado da PM Lucas Torrezani matou com um tiro no ombro que atravessou o peito o músico Guilherme Rocha, de 37 anos, a família do militar se mudou do apartamento onde morava na última semana. A informação foi confirmada ao site g1ES por moradores do condomínio.
O crime foi no dia 17 de abril e flagrado por câmeras de segurança. Segundo o boletim da Polícia Militar, o policial estava com bebida alcoólica e apresentava "odor etílico ao falar".
Antes do assassinato, o PM chegou a ser notificado pelo condomínio algumas vezes. Das seis reclamações por barulho em um período de dois meses, cinco reclamações foram feitas por Guilherme.
Segundo uma pessoa que mora no prédio e pediu para não ser identificada, a mudança dos pais e irmão do militar aconteceu porque eles não teriam conseguido lidar com a situação depois do assassinato do músico e também vizinho deles.
Algumas pessoas agora estão apreensivas com medo que o PM volte ao condomínio.
"Todos estão com medo, dele ser solto e voltar de alguma forma pra fazer represália", disse uma pessoa que pediu para não ser identificada.
Protesto por justiça
Com informações do g1ES