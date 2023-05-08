Jovem causa acidentes, quase atropela PMs e só para após tiros na Serra

Dirigindo um carro sem placas, um jovem de 23 anos andou na contramão, causou uma série de acidentes e só parou quando teve os pneus furados por tiros. A perseguição aconteceu no último sábado (6), na Serra , e terminou com a prisão de Alexsandro das Neves Machado.

Segundo a Polícia Militar , por volta de 23h55, o motorista de um Volkswagen Voyage prata desobedeceu a uma ordem de parada na Avenida Guarani, em Laranjeiras. Para detê-lo, viaturas montaram um cerco próximo ao Terminal de Jacaraípe, mas o condutor furou novamente o bloqueio.

Em alta velocidade pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, em Civit II, ele bateu na lateral de uma viatura – que precisou frear e acabou atingida pela que vinha logo atrás. Após esse acidente, o suspeito subiu em um canteiro e passou a andar pela contramão da via, em direção ao bairro Morada de Laranjeiras.

Perto do Hospital Estadual Dório Silva, ele fez uma manobra arriscada e mudou de sentido, indo ao encontro de um cerco montado na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Laranjeiras. Novamente, o jovem se recusou a parar e jogou o carro contra os policiais, que chegaram a efetuar mais de 20 disparos.

Jovem de 23 anos seguiu na contramão e causou acidentes durante perseguição policial no último sábado (6) na Serra Crédito: Leitor A Gazeta | Montagem A Gazeta

Apesar dos tiros, o motorista seguiu fugindo. Perto de um supermercado, ele acessou a pista lateral da BR 101 em alta velocidade e na contramão. "Veículos precisaram desviar bruscamente, gerando grande risco de acidente envolvendo pessoas inocentes", destacou o boletim de ocorrência da PM.

Já na altura do bairro Carapina, o suspeito foi para a pista central da rodovia, jogou o carro contra uma viatura, e uma moto, na qual estavam duas pessoas, acabou derrubada. Sem prestar qualquer tipo de socorro às vítimas, que ficaram caídas no chão, ele continuou fugindo, sentido Cariacica

Para evitar mais acidentes, policiais tentaram atirar nos pneus enquanto faziam a perseguição na Rodovia do Contorno. Depois de quase 30 disparos, os pneus foram acertados e estouraram. O suspeito ainda tentou continuar, mas o carro rodou na pista e colidiu em uma barreira de concreto.

Conforme consta no registro policial, o jovem de 23 anos tinha "escoriações no braço esquerdo, inchaço na testa e arranhões nas costas devido aos acidentes ocorridos durante a perseguição". Por isso, ele foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina.

Depois dos atendimentos médicos necessários, Alexsandro das Neves Machado foi levado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por três crimes:

tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função (sete vezes);



tentativa de homicídio qualificada que torne impossível a defesa da vítima (duas vezes);



dirigir sem habilitação.



Polícia Civil informou que ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já o carro que ele dirigia foi removido para um pátio credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) . A corporação não informou se o veículo tinha alguma restrição de furto ou roubo.