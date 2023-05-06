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Engenheiro químico morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Carro atravessou a canaleta que divide as pistas da rodovia e tombou no sentido Guarapari, na tarde deste sábado (6), na altura do bairro Interlagos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2023 às 19:05

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 19:05

Um engenheiro químico de 48 anos morreu depois que a caminhonete conduzida por ele tombou na tarde deste sábado (6), na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória.
O acidente aconteceu por volta de 15h, na altura do bairro Interlagos. A vítima, Eduardo Sidou Canha, estava sozinha no carro.
Testemunhas contaram para a polícia que a caminhonete seguia em direção a Vitória quando atravessou a canaleta que divide as pistas da rodovia. O carro tombou no sentido Guarapari.
Engenheiro químico morreu em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha, ES
Engenheiro químico morreu em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um dos pneus da caminhonete que estava careca chamou a atenção de peritos da Polícia Civil que estiveram no local, entretanto, a perícia informou que ainda não é possível confirmar a causa do acidente.
Peritos também informaram que Eduardo estava sem o cinto de segurança na hora do acidente.
O trânsito no sentido Guarapari foi completamente interditado para o trabalho da perícia.
A caminhonete tombada foi virada com a ajuda do caminhão dos bombeiros. Amigos do engenheiro chegavam a todo momento e ficavam chocados.
O advogado Igor Boiko, amigo do engenheiro, disse Eduardo era morador antigo do bairro Interlagos e é muito querido entre os vizinhos. Ele deixou dois filhos, de 14 e 20 anos.
*Com informações de g1ES e TV Gazeta

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