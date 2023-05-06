Engenheiro químico morre em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Um engenheiro químico de 48 anos morreu depois que a caminhonete conduzida por ele tombou na tarde deste sábado (6), na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória.

O acidente aconteceu por volta de 15h, na altura do bairro Interlagos. A vítima, Eduardo Sidou Canha, estava sozinha no carro.

Testemunhas contaram para a polícia que a caminhonete seguia em direção a Vitória quando atravessou a canaleta que divide as pistas da rodovia. O carro tombou no sentido Guarapari.

Engenheiro químico morreu em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um dos pneus da caminhonete que estava careca chamou a atenção de peritos da Polícia Civil que estiveram no local, entretanto, a perícia informou que ainda não é possível confirmar a causa do acidente.

Peritos também informaram que Eduardo estava sem o cinto de segurança na hora do acidente.

O trânsito no sentido Guarapari foi completamente interditado para o trabalho da perícia.

A caminhonete tombada foi virada com a ajuda do caminhão dos bombeiros. Amigos do engenheiro chegavam a todo momento e ficavam chocados.

O advogado Igor Boiko, amigo do engenheiro, disse Eduardo era morador antigo do bairro Interlagos e é muito querido entre os vizinhos. Ele deixou dois filhos, de 14 e 20 anos.