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Homem agride mulher em terminal, rouba carro e tenta atropelar passageiros em Vila Velha

Após bater e ameaçar a mulher de morte, ele ainda roubou um carro para tentar atropelar pessoas que estavam no terminal e que tentaram segurá-lo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2023 às 14:48

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 14:48

Uma mulher foi agredida com socos e golpes de capacete por um homem dentro do terminal do Ibes, em Vila Velha, por volta das 8h deste domingo (7). Segundo apuração do repórter da TV Gazeta Caique Verli, ela teria dito a outros passageiros que era namorada do agressor. O homem foi expulso do terminal por populares, mas voltou pouco depois em um carro roubado e fez manobras perigosas tentando intimidar os passageiros que ajudaram a mulher.
Um vídeo gravado no local mostra que o homem, além de agredir a mulher com socos e golpes de capacete, ainda faz ameaças de morte. Ao lado do casal, um funcionário do terminal, que parece ser um segurança, portando cassetete, observa as agressões, mas pouco faz para intervir.
Pouco depois, dois passageiros aparecem e começam a brigar com o homem, que sai do terminal, deixando a moto pra trás. A mulher agredida foi socorrida por passageiros.  
Segundo a Polícia Militar, ao sair do terminal, ele abordou uma outra mulher, que estava em um carro estacionado. O homem entrou pelo lado do carona e exigiu que ela acelerasse. Com medo, a mulher saiu do carro, que foi usado pelo homem para voltar ao terminal.
Em alta velocidade, ele tentou atropelar passageiros e rodoviários . A confusão provocou uma correria no terminal do Ibes. Uma passageira disse ao repórter da TV Gazeta que o local estava lotado e que todos tentaram se esconder como medo de ser atropelados.
Segundo a Polícia Militar, a dona do veículo pediu socorro e começaram as buscas pelo homem e pelo carro roubado. Ambos foram localizados em Cobilândia e o agressor foi preso.
A Gazeta procurou a Ceturb, que administra o terminal, para falar a respeito da atitude do funcionário que aparece no vídeo, com uniforme de segurança e com cassetete, mas que não age para proteger a mulher e impedir a agressão. Contudo, em nota, a estatal se limitou a dizer que "a polícia foi imediatamente acionada, e as causas do incidente ainda estão sendo apuradas."

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