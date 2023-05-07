Homem é morto a tiros em rua do bairro Planalto Serrano, na Serra

Crime aconteceu por volta das 7h deste domingo (07), segundo a PM Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem de 24 anos, ainda sem identificação, foi morto a tiros no bairro Planalto Serrano, na Serra , por volta das 7h deste domingo (7). A vítima foi alvejada em uma via pública da região, segundo informou a Polícia Militar (PM).

A corporação ressaltou, ainda, que ninguém soube dizer sobre autoria ou motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil também destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.