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Crime

Homem é morto a tiros em rua do bairro Planalto Serrano, na Serra

Até o momento, segundo a PM, ninguém foi detido; caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2023 às 11:15

Publicado em 07 de Maio de 2023 às 11:15

Crime aconteceu por volta das 7h deste domingo (07), segundo a PM
Crime aconteceu por volta das 7h deste domingo (07), segundo a PM Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 24 anos, ainda sem identificação, foi morto a tiros no bairro Planalto Serrano, na Serra, por volta das 7h deste domingo (7). A vítima foi alvejada em uma via pública da região, segundo informou a Polícia Militar (PM).
A corporação ressaltou, ainda, que ninguém soube dizer sobre autoria ou motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil também destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A população pode denunciar, através do Disque-denúncia (181), qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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